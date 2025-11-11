ЗСУ уразили НПЗ в Орську. Атаковано одну з установок первинної переробки нафти, - Генштаб

Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Оренбурзькій області Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів - бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо.

"Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

Наслідки

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Попередньо, уражено одну з установок первинної переробки нафти. Результати уточнюються.

Що передувало?

У мережі повідомляли про атаку на НПЗ в Орську.

НПЗ "Орскнафтооргсинтез" вже атакували дрони 3 жовтня 2025 року.