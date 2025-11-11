УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22018 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 548 6

ЗСУ уразили НПЗ в Орську. Атаковано одну з установок первинної переробки нафти, - Генштаб

Генштаб підтвердив удар по НПЗ в Орську

Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Оренбурзькій області Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів - бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо.

"Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уражено Саратовський НПЗ, нафтовий термінал у Феодосії, ворожий склад та скупчення окупантів на Донеччині, - Генштаб

Наслідки

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Попередньо, уражено одну з установок первинної переробки нафти. Результати уточнюються.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

У мережі повідомляли про атаку на НПЗ в Орську. 

НПЗ "Орскнафтооргсинтез" вже атакували дрони 3 жовтня 2025 року.

Автор: 

Генштаб ЗС (8389) НПЗ (980) росія (70128) Удари по РФ (962) Орськ (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А где же обещаный гнусавым наркетом блэкаут в Москве? А то у нас почти вся страна без света силит, в то время как у кацапов всего лишь бензин немного подорожал. Офигенный размен конечно
показати весь коментар
11.11.2025 15:16 Відповісти
давайте по тренунуємося на луганська ТЕС, розташована у місті Щастя, наразі забезпечує близько 80% потреб регіону в електроенергії.

ще раз 180 км віж лінії фронта - 1 година дронами вь"бать
показати весь коментар
11.11.2025 17:56 Відповісти
Коли в Конче Заспв буде блекаут, тоді можливо і до мацкви руки дійдуть, але це не певно! 🤬
показати весь коментар
11.11.2025 15:24 Відповісти
у Кончі Заспі стоять інвертори у кожній хатинки по 15-20 кВт
ви за них можете не не турбувавтись
показати весь коментар
11.11.2025 17:59 Відповісти
Добра новина, але від Генштабі ЗСУ хотілось би більше обнадійливих новин із фронту.
Проте, не виключено, що задуми і плани Генштабу розгрому рашистів будуть реалізовані.
показати весь коментар
11.11.2025 15:51 Відповісти
Там таких установок чотири. Треба добити. А то інших сумно буде.
показати весь коментар
11.11.2025 18:13 Відповісти
 
 