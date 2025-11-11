1 548 6
ЗСУ уразили НПЗ в Орську. Атаковано одну з установок первинної переробки нафти, - Генштаб
Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Оренбурзькій області Росії.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів - бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо.
"Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.
Наслідки
На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Попередньо, уражено одну з установок первинної переробки нафти. Результати уточнюються.
Що передувало?
У мережі повідомляли про атаку на НПЗ в Орську.
НПЗ "Орскнафтооргсинтез" вже атакували дрони 3 жовтня 2025 року.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще раз 180 км віж лінії фронта - 1 година дронами вь"бать
ви за них можете не не турбувавтись
Проте, не виключено, що задуми і плани Генштабу розгрому рашистів будуть реалізовані.