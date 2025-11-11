Facebook заблокировал в Украине страницу нардепа Бойко: в последних постах он критиковал правительство

Страница народного депутата Юрия Бойко недоступна в социальной сети Facebook для пользователей из Украины. Доступ возможен только через сервисы VPN.

О чем писал Бойко

Последние посты Бойко были посвящены энергетической инфраструктуре. Он критиковал правительство за отсутствие контроля над ценами на генераторы и спекуляции, призывал создавать стратегические запасы и "профессионально" реагировать на возможные проблемы.

Больше о Бойко

Напомним, что Юрий Бойко был народным депутатом 6-го, 8-го и 9-го созывов, бывшим министром энергетики и главой "Нафтогаза".

Именно его имя связывают со скандалом с так называемыми "вышками Бойко" — буровыми платформами, приобретенными через оффшоры с переплатой в сотни миллионов долларов.

Журналисты также фиксировали его пророссийскую риторику в публичных заявлениях. Именно из-за этого Бойко попал в Реестр предателей Движения ЧЕСНО в категории "Распространение пророссийской пропаганды".

