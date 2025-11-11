РУС
Facebook заблокировал в Украине страницу нардепа Бойко: в последних постах он критиковал правительство

Страница Бойко в Фейсбуке заблокирована в Украине

Страница народного депутата Юрия Бойко недоступна в социальной сети Facebook для пользователей из Украины. Доступ возможен только через сервисы VPN.

Об этом пишет движение "Честно", информирует Цензор.НЕТ.

О чем писал Бойко

Последние посты Бойко были посвящены энергетической инфраструктуре. Он критиковал правительство за отсутствие контроля над ценами на генераторы и спекуляции, призывал создавать стратегические запасы и "профессионально" реагировать на возможные проблемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Режиссер "95-го Квартала" Кирющенко зарабатывает миллионы на электроэнергии в сотрудничестве с компаниями Бойко, - СМИ. ВИДЕО

Больше о Бойко

Напомним, что Юрий Бойко был народным депутатом 6-го, 8-го и 9-го созывов, бывшим министром энергетики и главой "Нафтогаза".

Именно его имя связывают со скандалом с так называемыми "вышками Бойко" — буровыми платформами, приобретенными через оффшоры с переплатой в сотни миллионов долларов.

Журналисты также фиксировали его пророссийскую риторику в публичных заявлениях. Именно из-за этого Бойко попал в Реестр предателей Движения ЧЕСНО в категории "Распространение пророссийской пропаганды".

Читайте также: Родственник Бойко Игорь Сирота, который более 20 лет возглавляет Укргидроэнерго, может потерять должность, - СМИ

11.11.2025 17:17 Ответить
Чому досі у парламенті України сидять кацапські прихвостні місце яких в кращому разі копати вугілля і рулу а в гіршому на шибениці гойдатись
11.11.2025 17:18 Ответить
"Патріот"!!!
Бойко у 2022-му році - навіть не ховаючись - задекларував 7,6 млн рублів в російському НК Банку. Про це свідчить його власна декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
А не пора вже цій гниді подарувати "вишку"? Одну, як саддаму хуссейну за всі його "подвиги".
11.11.2025 17:26 Ответить
Тутешні "критики" Президента України повинні негайно стати на захист "опозиціонера" Бойка - він же також критикує владу !
11.11.2025 17:28 Ответить
11.11.2025 17:31 Ответить
Блін, як же ж ми житимемо без його піклування?...
11.11.2025 17:48 Ответить
Нам радіти чи плакати?
11.11.2025 17:51 Ответить
 
 