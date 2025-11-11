УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
27769 відвідувачів онлайн
Новини Бойка заблокували у Фейсбуці
1 809 11

Facebook заблокував в Україні сторінку нардепа Бойка: в останніх дописах він критикував уряд

Сторінка Бойка в Фейсбуці заблокована в Україні

Сторінка народного депутата Юрія Бойка недоступна у соцмережі Facebook для користувачів з України. Доступ можливий лише через сервіси VPN.

Про це пише рух "Чесно", інформує Цензор.НЕТ.

Про що писав Бойко

Останні дописи Бойка були присвячені енергетичній інфраструктурі. Він критикував уряд за відсутність контролю над цінами на генератори та спекуляції, закликав створювати стратегічні запаси й "професійно" реагувати на можливі проблеми. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Режисер "95-го Кварталу" Кірющенко заробляє мільйони на електроенергії у співпраці з компаніями Бойка, - ЗМІ. ВIДЕО

Більше про Бойка

Нагадаємо, що Юрій Бойко був народним депутатом 6-го, 8-го та 9-го скликань, колишнім міністром енергетики та головою "Нафтогазу".

Саме його ім’я пов’язують зі скандалом із так званими "вишками Бойка" — буровими платформами, придбаними через офшори з переплатою у сотні мільйонів доларів.

Журналісти також фіксували його проросійську риторику у публічних заявах. Саме через це Бойко потрапив до Реєстру зрадників Руху ЧЕСНО у категорії "Поширення проросійської пропаганди".

Читайте також: Родич Бойка Ігор Сирота, який понад 20 років очолює Укргідроенерго, може втратити посаду, - ЗМІ

Автор: 

Facebook (716) Бойко Юрій (435) блокування (740) ЧЕСНО (107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Чому досі у парламенті України сидять кацапські прихвостні місце яких в кращому разі копати вугілля і рулу а в гіршому на шибениці гойдатись
показати весь коментар
11.11.2025 17:18 Відповісти
+4
"Патріот"!!!
Бойко у 2022-му році - навіть не ховаючись - задекларував 7,6 млн рублів в російському НК Банку. Про це свідчить його власна декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
А не пора вже цій гниді подарувати "вишку"? Одну, як саддаму хуссейну за всі його "подвиги".
показати весь коментар
11.11.2025 17:26 Відповісти
+2
показати весь коментар
11.11.2025 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.11.2025 17:17 Відповісти
Чому досі у парламенті України сидять кацапські прихвостні місце яких в кращому разі копати вугілля і рулу а в гіршому на шибениці гойдатись
показати весь коментар
11.11.2025 17:18 Відповісти
"Патріот"!!!
Бойко у 2022-му році - навіть не ховаючись - задекларував 7,6 млн рублів в російському НК Банку. Про це свідчить його власна декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
А не пора вже цій гниді подарувати "вишку"? Одну, як саддаму хуссейну за всі його "подвиги".
показати весь коментар
11.11.2025 17:26 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 17:31 Відповісти
На вас зебілів чомусь такі заклики не діяли напередодні минулих виборів.

показати весь коментар
11.11.2025 20:10 Відповісти
Блін, як же ж ми житимемо без його піклування?...
показати весь коментар
11.11.2025 17:48 Відповісти
у Facebook заблокували - буде писати на цензорі під вигаданим прізвищем.
показати весь коментар
11.11.2025 19:18 Відповісти
Нам радіти чи плакати?
показати весь коментар
11.11.2025 17:51 Відповісти
Було б добре посадити цих проросійських політиків і блогерів, за корупцію, державну зраду, роботу на агресора. А блокувати фб або телеграм це ні про що.
показати весь коментар
11.11.2025 19:14 Відповісти
І що? Які пропозиції від Цензора у звʼязку із цим? Он ведмедчук теж напевно критикує… і бульбофюрер, і саме ***** теж. Новина якась при3.14зжена, якщо чесно
показати весь коментар
12.11.2025 00:16 Відповісти
 
 