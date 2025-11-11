Facebook заблокував в Україні сторінку нардепа Бойка: в останніх дописах він критикував уряд
Сторінка народного депутата Юрія Бойка недоступна у соцмережі Facebook для користувачів з України. Доступ можливий лише через сервіси VPN.
Про це пише рух "Чесно", інформує Цензор.НЕТ.
Про що писав Бойко
Останні дописи Бойка були присвячені енергетичній інфраструктурі. Він критикував уряд за відсутність контролю над цінами на генератори та спекуляції, закликав створювати стратегічні запаси й "професійно" реагувати на можливі проблеми.
Більше про Бойка
Нагадаємо, що Юрій Бойко був народним депутатом 6-го, 8-го та 9-го скликань, колишнім міністром енергетики та головою "Нафтогазу".
Саме його ім’я пов’язують зі скандалом із так званими "вишками Бойка" — буровими платформами, придбаними через офшори з переплатою у сотні мільйонів доларів.
Журналісти також фіксували його проросійську риторику у публічних заявах. Саме через це Бойко потрапив до Реєстру зрадників Руху ЧЕСНО у категорії "Поширення проросійської пропаганди".
Бойко у 2022-му році - навіть не ховаючись - задекларував 7,6 млн рублів в російському НК Банку. Про це свідчить його власна декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
А не пора вже цій гниді подарувати "вишку"? Одну, як саддаму хуссейну за всі його "подвиги".