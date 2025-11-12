РУС
Новости
803 5

Поражен завод "Ставролен" в Ставропольском крае и вражеский склад боеприпасов на Донетчине, - Генштаб

удар по ставролену

Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Завод производит составные части для БПЛА

Как отмечается, завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для различного рода техники армии РФ. Среди прочего производит и составные части для БПЛА.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Поражен склад боеприпасов в Донецкой области

Кроме того, по данным Генштаба, с целью снижения наступательных возможностей противника, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Свет Донецкой области.

Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что предшествовало?

  • Как информировал Цензор.НЕТ, ночью 12 ноября взрывы гремели в российском Буденновске, вероятно, атакован нефтехимический завод "Ставролен".
  • Как сообщалось, 29 октября 2025 года нефтехимический завод "Ставролен" был атакован в Буденновске Ставропольского края.

Автор: 

Генштаб ВС (7217) Удары по РФ (655) Ставропольский край РФ (3)
на "Ставролєн" це вже другий прильот. Завод є великим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу, вінілацетату. Відстань до заводу від теріторії, яка знаходиться під нашим контролем приблизно 450 км. Можно було би і "Нептунів" парочку запустити"
А палати і вибухати там є чому:
показать весь комментарий
12.11.2025 11:43 Ответить
Якщо уражений,файна робота.Респект хто працював !
показать весь комментарий
12.11.2025 11:44 Ответить
Москва як жирувала так і жирує. Якщо нанести туди удари їх економіка рухне за 2 місяці.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:56 Ответить
Це "Мадяру" треба писати, а не тут.
А то він дурний, не розуміє.
А от ви розумні, підкажіть.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:06 Ответить
Б'ють по чому завгодно, тільки не по військових базах, аеродромах та складах ракет і шахедів. По заводам, які виробляють усе це лайно, теж не б'ють. Так переможемо, угу.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:14 Ответить
 
 