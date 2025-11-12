Поражен завод "Ставролен" в Ставропольском крае и вражеский склад боеприпасов на Донетчине, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Завод производит составные части для БПЛА

Как отмечается, завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для различного рода техники армии РФ. Среди прочего производит и составные части для БПЛА.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Поражен склад боеприпасов в Донецкой области

Кроме того, по данным Генштаба, с целью снижения наступательных возможностей противника, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Свет Донецкой области.

Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

