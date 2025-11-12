Уражено завод "Ставролен" у Ставропольському краї та ворожий склад боєприпасів на Донеччині, - Генштаб

удар по ставролену

Сили оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролен" (Будьонновськ, Ставропольський край, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Завод виробляє складові частини до БпЛА

Як зазначається, завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", - йдеться  у повідомленні.

Уражено склад боєприпасів на Донеччині

Окрім того, за даними Генштабу, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області.

Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Що передувало?

  • Як інформував Цензор.НЕТ, вночі 12 листопада вибухи гриміли в російському Будьоннівську, ймовірно, атаковано нафтохімічний завод "Ставролен".
  • Як повідомлялося, 29 жовтня 2025 року нафтохімічний завод "Ставролен" був атакований у Будьоннівську Ставропольського краю.

на "Ставролєн" це вже другий прильот. Завод є великим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу, вінілацетату. Відстань до заводу від теріторії, яка знаходиться під нашим контролем приблизно 450 км. Можно було би і "Нептунів" парочку запустити"
А палати і вибухати там є чому:
12.11.2025 11:43 Відповісти
влучання припали на установку компримування та ректифікації етилену та пропілену, а також на установку піролізу, що відповідає за виробництво етилену. Через пошкодження важливих технологічних ланок завод поки не може забезпечувати виробництво полімерної продукції у звичних обсягах, що може вплинути на постачання матеріалів на внутрішній та зовнішній ринок.
12.11.2025 19:57 Відповісти
12.11.2025 19:58 Відповісти
Якщо уражений,файна робота.Респект хто працював !
12.11.2025 11:44 Відповісти
Москва як жирувала так і жирує. Якщо нанести туди удари їх економіка рухне за 2 місяці.
12.11.2025 11:56 Відповісти
Це "Мадяру" треба писати, а не тут.
А то він дурний, не розуміє.
А от ви розумні, підкажіть.
12.11.2025 12:06 Відповісти
Міндіч забороняє Зеленському бомбити по москві - бо там ціла купа родинних елітних бутіків жінки Міндіча з продажу елітної ювелірки, алмазів, діамантів, супер-дорогого брендового одягу і елітних прикрас.
Саме тому Міндіч і виробляє тотально БРАКОВАНІ безпілотники.
Родинний бізнес жінки Міндіча в москві бомбити не можна.
12.11.2025 13:31 Відповісти
Б'ють по чому завгодно, тільки не по військових базах, аеродромах та складах ракет і шахедів. По заводам, які виробляють усе це лайно, теж не б'ють. Так переможемо, угу.
12.11.2025 12:14 Відповісти
ну так. І тризуб на московському кремлі теж криво повісять. Ніхєра толком не вміють робити.
12.11.2025 12:17 Відповісти
 
 