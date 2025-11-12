Уражено завод "Ставролен" у Ставропольському краї та ворожий склад боєприпасів на Донеччині, - Генштаб

Сили оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролен" (Будьонновськ, Ставропольський край, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Завод виробляє складові частини до БпЛА

Як зазначається, завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Уражено склад боєприпасів на Донеччині

Окрім того, за даними Генштабу, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області.

Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

