Украинские производители дронов готовят самолеты-разведчики, ударные БПЛА и бомбардировщики на цифровой связи, - Федоров
Индустрия дронов
Украинские производители беспилотников готовят технологический ответ на новые вызовы фронта - самолеты-разведчики, ударные дроны-камикадзе и бомбардировщики с цифровой связью.
Об этом сообщил первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Развитие БПЛА
Федоров отметил, что развитие БПЛА продолжается: кластер Brave1 предоставляет техническую экспертизу, грантовое финансирование и организует тестирование, что позволяет быстро масштабировать разработки в боеспособные средства. "Более 10 украинских производителей успешно прошли очередные испытания от Brave1 под действием РЭБ", - написал он.
По словам министра, эффективные самолеты-камикадзе, разведчики и бомбардировщики позволяют системно поражать штабы, логистические узлы и технику противника на десятки километров от линии фронта. Также Федоров подчеркнул, что дроны повышают способность наносить точные и массированные удары по врагу.
