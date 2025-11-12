РУС
Украинские производители дронов готовят самолеты-разведчики, ударные БПЛА и бомбардировщики на цифровой связи, - Федоров

Индустрия дронов

Украинские производители беспилотников готовят технологический ответ на новые вызовы фронта - самолеты-разведчики, ударные дроны-камикадзе и бомбардировщики с цифровой связью.

Об этом сообщил первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

федоров о дронах

Развитие БПЛА

Федоров отметил, что развитие БПЛА продолжается: кластер Brave1 предоставляет техническую экспертизу, грантовое финансирование и организует тестирование, что позволяет быстро масштабировать разработки в боеспособные средства. "Более 10 украинских производителей успешно прошли очередные испытания от Brave1 под действием РЭБ", - написал он.

По словам министра, эффективные самолеты-камикадзе, разведчики и бомбардировщики позволяют системно поражать штабы, логистические узлы и технику противника на десятки километров от линии фронта. Также Федоров подчеркнул, что дроны повышают способность наносить точные и массированные удары по врагу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы не США, которые оплатили 2000 дронов, мы бы остановились в октябре, - командир подразделения Lasar's Group Елизаров

Федоров Михаил (533) дроны (5428)
Топ комментарии
+5
Ще одна гнида в ланцюгу розкрадання коштів
показать весь комментарий
12.11.2025 15:14 Ответить
+4
А шо там Хламиндич?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:13 Ответить
+4
Менше *******- більше робити!
показать весь комментарий
12.11.2025 15:13 Ответить
А шо там Хламиндич?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:13 Ответить
Менше *******- більше робити!
показать весь комментарий
12.11.2025 15:13 Ответить
Зараз у нас буде все! А ви тут про якусь корупцію!
показать весь комментарий
12.11.2025 15:13 Ответить
Цікаво, яка у федора клікуха? Невже "Трансформатор"? Чи може "Гудок"?
Хоча, "какая разніца"!
показать весь комментарий
12.11.2025 15:14 Ответить
"Гудок" вже забито з 90-х. Рінат АбідЄЦЦА
показать весь комментарий
12.11.2025 15:19 Ответить
Ще одна гнида в ланцюгу розкрадання коштів
показать весь комментарий
12.11.2025 15:14 Ответить
Пішли досягнення на гору... Не базікайте..За вас скажуть воїни на війні яка якість ваша до нових викликів..
показать весь комментарий
12.11.2025 15:14 Ответить
а министр федоров все сыплет анонсами....
показать весь комментарий
12.11.2025 15:14 Ответить
Треба робити не відповіді, а самим ставити питання. Де ті рої дронів, про які нам розповідав Федоров?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:21 Ответить
Починається забивання єфіру на фоні скандалу з мідасом, потужні обісцянння як з хламінго
показать весь комментарий
12.11.2025 15:31 Ответить
Українські ((( не українські.а "зелено рашистські грабішники" виробники дронів готуют, чергову схему , як обкрадати кишені українського народу...Не можуть готувати зброю для захисту України і її народу "зелені вороги України" ,яких для "мудрого наріду" прикупив куйло в 2016 мабуть році і які знищили по вказівці куйла, навіть те, що вже було приготовлене за правління Петра .Все.що вони могли .вони робили єхидно насміхалися з України .мови.віри.звичаїв.граючи пісюнами на роялі.Ось це вони і не перестають робити до сьогодні...
показать весь комментарий
12.11.2025 15:35 Ответить
Ну всьо... В Ялту?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:36 Ответить
Я готую свого кота, для політу на Марс.😃
Заїбали всі ці зеленські анонси того, що майже ніколи не відбувається!
показать весь комментарий
12.11.2025 15:36 Ответить
Коли припиниться пи₴добольство та будуть реальні справи?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:43 Ответить
черговий анонс з пальця
показать весь комментарий
12.11.2025 15:46 Ответить
Друг Зєлі - Альбертович тоже вирішив і собі щось в ефірі ''перднути'' на фоні Міндіч-гейту...
показать весь комментарий
12.11.2025 15:46 Ответить
кажи сразу скільки ти на цьому вкрадеш разом з усім зеленим кодлом....
показать весь комментарий
12.11.2025 16:18 Ответить
 
 