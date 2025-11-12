Українські виробники дронів готують літаки-розвідники, ударні БПЛА та бомбери на цифровому зв’язку, - Федоров
Індустрія дронів
Українські виробники безпілотників готують технологічну відповідь на нові виклики фронту - літаки-розвідники, ударні дрони-камікадзе та бомбери з цифровим зв’язком.
Про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Розвиток БПЛА
Федоров зазначив, що розвиток БПЛА триває: кластер Brave1 надає технічну експертизу, грантове фінансування та організовує тестування, що дозволяє швидко масштабувати розробки у боєздатні засоби. "Понад 10 українських виробників успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ", - написав він.
За словами міністра, ефективні літаки-камікадзе, розвідники та бомбери дають змогу системно вражати штаби, логістичні вузли та техніку противника на десятки кілометрів від лінії фронту. Також Федоров наголосив, що дрони підвищують спроможності завдавати точні й масові удари по ворогу.
Хоча, "какая разніца"!
Заїбали всі ці зеленські анонси того, що майже ніколи не відбувається!