Українські виробники дронів готують літаки-розвідники, ударні БПЛА та бомбери на цифровому зв’язку, - Федоров

Індустрія дронів

Українські виробники безпілотників готують технологічну відповідь на нові виклики фронту - літаки-розвідники, ударні дрони-камікадзе та бомбери з цифровим зв’язком.

Про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Розвиток БПЛА

Федоров зазначив, що розвиток БПЛА триває: кластер Brave1 надає технічну експертизу, грантове фінансування та організовує тестування, що дозволяє швидко масштабувати розробки у боєздатні засоби. "Понад 10 українських виробників успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ", - написав він.

За словами міністра, ефективні літаки-камікадзе, розвідники та бомбери дають змогу системно вражати штаби, логістичні вузли та техніку противника на десятки кілометрів від лінії фронту. Також Федоров наголосив, що дрони підвищують спроможності завдавати точні й масові удари по ворогу.

