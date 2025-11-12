Українські виробники дронів готують літаки-розвідники, ударні БПЛА та бомбери на цифровому зв’язку, - Федоров

Українські виробники безпілотників готують технологічну відповідь на нові виклики фронту - літаки-розвідники, ударні дрони-камікадзе та бомбери з цифровим зв’язком.

Про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Розвиток БПЛА

Федоров зазначив, що розвиток БПЛА триває: кластер Brave1 надає технічну експертизу, грантове фінансування та організовує тестування, що дозволяє швидко масштабувати розробки у боєздатні засоби. "Понад 10 українських виробників успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ", - написав він.

За словами міністра, ефективні літаки-камікадзе, розвідники та бомбери дають змогу системно вражати штаби, логістичні вузли та техніку противника на десятки кілометрів від лінії фронту. Також Федоров наголосив, що дрони підвищують спроможності завдавати точні й масові удари по ворогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби не США, які оплатили 2000 дронів, ми б зупинилися у жовтні, - командир підрозділу Lasar’s Group Єлізаров

А шо там Хламиндич?
12.11.2025 15:13 Відповісти
Менше *******- більше робити!
12.11.2025 15:13 Відповісти
Цікаво, яка у федора клікуха? Невже "Трансформатор"? Чи може "Гудок"?
Хоча, "какая разніца"!
12.11.2025 15:14 Відповісти
Зараз у нас буде все! А ви тут про якусь корупцію!
12.11.2025 15:13 Відповісти
"Гудок" вже забито з 90-х. Рінат АбідЄЦЦА
12.11.2025 15:19 Відповісти
Пішли досягнення на гору... Не базікайте..За вас скажуть воїни на війні яка якість ваша до нових викликів..
12.11.2025 15:14 Відповісти
а министр федоров все сыплет анонсами....
12.11.2025 15:14 Відповісти
Треба робити не відповіді, а самим ставити питання. Де ті рої дронів, про які нам розповідав Федоров?
12.11.2025 15:21 Відповісти
Починається забивання єфіру на фоні скандалу з мідасом, потужні обісцянння як з хламінго
12.11.2025 15:31 Відповісти
Українські ((( не українські.а "зелено рашистські грабішники" виробники дронів готуют, чергову схему , як обкрадати кишені українського народу...Не можуть готувати зброю для захисту України і її народу "зелені вороги України" ,яких для "мудрого наріду" прикупив куйло в 2016 мабуть році і які знищили по вказівці куйла, навіть те, що вже було приготовлене за правління Петра .Все.що вони могли .вони робили єхидно насміхалися з України .мови.віри.звичаїв.граючи пісюнами на роялі.Ось це вони і не перестають робити до сьогодні...
12.11.2025 15:35 Відповісти
Ну всьо... В Ялту?
12.11.2025 15:36 Відповісти
Я готую свого кота, для політу на Марс.😃
Заїбали всі ці зеленські анонси того, що майже ніколи не відбувається!
12.11.2025 15:36 Відповісти
Коли припиниться пи₴добольство та будуть реальні справи?
12.11.2025 15:43 Відповісти
черговий анонс з пальця
12.11.2025 15:46 Відповісти
Друг Зєлі - Альбертович тоже вирішив і собі щось в ефірі ''перднути'' на фоні Міндіч-гейту...
12.11.2025 15:46 Відповісти
кажи сразу скільки ти на цьому вкрадеш разом з усім зеленим кодлом....
12.11.2025 16:18 Відповісти
 
 