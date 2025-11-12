Россия не сможет победить, если международное сообщество продолжит поддержку Украины, - командующий ВС Нидерландов Айхельсхайм

Начальник штаба обороны Нидерландов Онно Айхельсхайм заявил, что Украина одержит победу над Россией, если международное сообщество продолжит поддержку и сохранит единство.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту Укринформа в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

"То, что сейчас делает Россия, - это все еще ведение войны. Они не победят. Поэтому первое: Украина победит, пока мы поддерживаем Украину и остаемся объединенными, как сейчас. Мы уверены, что Украина выиграет эту войну, а Россия ее проиграет", - сказал Айхельсхайм.

Он подчеркнул, что Россия пытается влиять на сознание украинцев, атакуя инфраструктуру, но общество остается стойким.

"Украинское общество храброе и стойкое, и оно выдержит это. Я в этом полностью уверен", - добавил он.

Продвижение РФ на фронте

По словам начальника штаба, на фронте Россия продвигается очень медленно благодаря способности Украины эффективно обороняться, используя дроны и современные технологии.

"Я не вижу, чтобы Россия в ближайшее время получила значительное преимущество, потому что Украина способна выдерживать их атаки", - отметил он.

Санкции США и ЕС в отношении РФ

Айхельсхайм также отметил, что, несмотря на действие санкций, Россия до сих пор ведет военную экономику, но дополнительные ограничения могут ослабить ее ресурсы.

"Введение новых санкций, обеспечение того, чтобы "теневой флот" больше не работал, а также чтобы газ и нефть не продавались другим странам, - это, считаю, поможет сдержать экономику РФ", - сказал он.

