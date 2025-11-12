Британия пыталась донести позицию по Украине через Ушакова, - FT
Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Павелл в 2025 году пытался установить контакт с российскими властями через помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Как отмечается, телефонный разговор состоялся в начале года. Пауэлл стремился донести до Москвы позицию Великобритании и стран Европейского Союза по поводу войны в Украине.
Контакт оказался неудачным, и дальнейшего диалога между сторонами не состоялось. Разговор состоялся на фоне беспокойства Лондона непоследовательной позицией Дональда Трампа в отношении Украины.
Комментарий Пескова
В Кремле подтвердили факт контакта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "собеседники действительно контактировали, но диалог не получил продолжения".
Он добавил, что "во время разговора было сильное желание британской стороны рассказать о позиции европейцев, но не так много готовности выслушать нашу".
