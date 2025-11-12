РУС
Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
1 636 3

Британия пыталась донести позицию по Украине через Ушакова, - FT

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Павелл в 2025 году пытался установить контакт с российскими властями через помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, телефонный разговор состоялся в начале года. Пауэлл стремился донести до Москвы позицию Великобритании и стран Европейского Союза по поводу войны в Украине.

Контакт оказался неудачным, и дальнейшего диалога между сторонами не состоялось. Разговор состоялся на фоне беспокойства Лондона непоследовательной позицией Дональда Трампа в отношении Украины.

Комментарий Пескова

В Кремле подтвердили факт контакта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "собеседники действительно контактировали, но диалог не получил продолжения".

Он добавил, что "во время разговора было сильное желание британской стороны рассказать о позиции европейцев, но не так много готовности выслушать нашу".

Великобритания (5188) кремль (749) война в Украине (6826)
Знайшли з ким спілкуватися. Ще мєдведєв є, спробуйте. Краще б Штормів більше дали.
12.11.2025 14:07 Ответить
"...розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу" - марення сивої кобили про пєчєнєгів кацапам не вдалося розповісти британцям. Як прикро!
12.11.2025 14:20 Ответить
як тільки в куйла появилася можливість спілкуватис з- американським "трамбоном" він зразу подумав .що він вже не всесвітнє кровожадне" куйло". а претендент на "шнобелівську " премію .яка для спілкування з бритами є недосяжною...куйло .воно і в Африці куйло
12.11.2025 14:30 Ответить
 
 