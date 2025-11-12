Британія намагалась донести позицію щодо України через Ушакова, - FT

Радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Павелл у 2025 році намагався встановити контакт із російською владою через помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, телефонна розмова відбулася на початку року. Павелл прагнув донести до Москви позицію Великої Британії та країн Європейського Союзу щодо війни в Україні.

Контакт виявився невдалим, і подальшого діалогу між сторонами не відбулося. Розмова відбулася на фоні занепокоєння Лондона непослідовною позицією Дональда Трампа щодо України.

Коментар Пєскова

У Кремлі підтвердили факт контакту. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "співрозмовники справді контактували, але діалог не отримав продовження".

Він додав, що "під час розмови було сильне бажання британської сторони розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу".

