Новини Співпраця України та Великої Британії
Британія намагалась донести позицію щодо України через Ушакова, - FT

Радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Павелл у 2025 році намагався встановити контакт із російською владою через помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, телефонна розмова відбулася на початку року. Павелл прагнув донести до Москви позицію Великої Британії та країн Європейського Союзу щодо війни в Україні.

Контакт виявився невдалим, і подальшого діалогу між сторонами не відбулося. Розмова відбулася на фоні занепокоєння Лондона непослідовною позицією Дональда Трампа щодо України.

Коментар Пєскова

У Кремлі підтвердили факт контакту. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "співрозмовники справді контактували, але діалог не отримав продовження".

Він додав, що "під час розмови було сильне бажання британської сторони розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу".

Знайшли з ким спілкуватися. Ще мєдведєв є, спробуйте. Краще б Штормів більше дали.
12.11.2025 14:07 Відповісти
"...розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу" - марення сивої кобили про пєчєнєгів кацапам не вдалося розповісти британцям. Як прикро!
12.11.2025 14:20 Відповісти
як тільки в куйла появилася можливість спілкуватис з- американським "трамбоном" він зразу подумав .що він вже не всесвітнє кровожадне" куйло". а претендент на "шнобелівську " премію .яка для спілкування з бритами є недосяжною...куйло .воно і в Африці куйло
12.11.2025 14:30 Відповісти
 
 