Росія не зможе перемогти, якщо міжнародна спільнота продовжить підтримку України, - командувач ЗС Нідерландів Айхельсхайм

Начальник штабу оборони Нідерландів Онно Айхельсхайм заявив, що Україна здобуде перемогу над Росією, якщо міжнародна спільнота продовжить підтримку й збереже єдність.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Те, що зараз робить Росія, - це все ще ведення війни. Вони не переможуть. Тож перше: Україна переможе, доки ми підтримуємо Україну та залишаємося об’єднаними, як зараз. Ми впевнені, що Україна виграє цю війну, а Росія її програє", - сказав Айхельсхайм.

Він підкреслив, що Росія намагається впливати на свідомість українців, атакуючи інфраструктуру, але суспільство залишається стійким.

"Українське суспільство хоробре і стійке, і воно витримає це. Я цілком у цьому впевнений," - додав він.

Просування РФ на фронті

За словами начальника штабу, на фронті Росія просувається дуже повільно завдяки здатності України ефективно оборонятися, використовуючи дрони та сучасні технології.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія намагалась донести позицію щодо України через Ушакова, - FT

"Я не бачу, щоб Росія у найближчий час здобула значну перевагу, бо Україна здатна витримувати їхні атаки," - зазначив він.

Санкції США та ЄС на РФ

Айхельсхайм також зазначив, що попри дію санкцій, Росія досі веде воєнну економіку, але додаткові обмеження можуть послабити її ресурси.

"Запровадження нових санкцій, забезпечення того, щоб "тіньовий флот" більше не працював, а також щоб газ і нафта не продавалися іншим країнам, – це, вважаю, допоможе стримати економіку РФ", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований провалом спроб завершити війну в Україні, - The Atlantic