Французская компания возместила Украине 3,37 млн евро по делу Полиграфкомбината "Україна", - НАБУ

Французская компания SURYS перечислила в государственный бюджет 3,37 миллиона евро (эквивалент 163,38 млн грн) в рамках дела НАБУ и САП о коррупции на государственном предприятии "Поліграфкомбинат "Україна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции, а впоследствии его утвердил суд в Париже. Это первая в истории антикоррупционных органов Украины компенсация, которую уплатил иностранный субъект хозяйствования.

Куда направили возмещенные средства

В целом в рамках этого производства соучастники преступления уже передали на нужды Вооруженных сил Украины и возместили государству убытки на сумму более 180 млн гривен.

По данным Министерства финансов Украины, большую часть этих средств использовали на:

поддержку малообеспеченных семей - более 100 млн грн;

ремонт жилья по государственной программе "еВідновлення" - более 60 млн грн.

Международное расследование и сотрудничество с партнерами ЕС

Расследование проводила совместная следственная группа, в которую вошли детективы НАБУ, прокуроры САП, а также представители правоохранительных органов Франции и Эстонии.

Дело о коррупции на государственном предприятии "Поліграфкомбинат "Україна"

Как сообщалось, в июле 2023 года НАБУ сообщило Максиму Степанову и еще четырем лицам о подозрениях в деле о завладении средствами госпредприятия "Поліграфічний комбинат "Україна" на сумму более 450 млн грн. Самому Степанову о подозрении сообщили заочно, так как оказалось, что еще в начале 2023 года он выехал из Украины за границу и больше не возвращался.

В сентябре 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Однако в розыскных списках МВД Максима Степанова пока нет.

Правоохранители выяснили, что в 2013 году тогдашний глава "Поліграфкомбінат" Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, высказав иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставку продукции через "нужную" компанию.

После этого он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В НАБУ уточнили, что эта схема действовала в течение 2013-2016 годов. Известно, что в 2011-2016 годах ГП "Поліграфкомбінат "Україна" возглавлял Максим Степанов. С января 2017 года по апрель 2019 года он возглавлял Одесскую ОГА, а с марта 2020 года по май 2021 года был министром здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля.