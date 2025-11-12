Французька компанія відшкодувала Україні 3,37 млн євро у справі Поліграфкомбінату "Україна", - НАБУ

Французька компанія SURYS перерахувала до державного бюджету 3,37 мільйона євро (еквівалент 163,38 млн грн) у межах справи НАБУ та САП щодо корупції на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі. Це перша в історії антикорупційних органів України компенсація, яку сплатив іноземний суб’єкт господарювання.

Куди спрямували відшкодовані кошти

Загалом у межах цього провадження співучасники злочину вже передали на потреби Збройних сил України та відшкодували державі збитки на понад 180 млн гривень.

За даними Міністерства фінансів України, більшу частину цих коштів використали на:

підтримку малозабезпечених сімей — понад 100 млн грн;

ремонт житла за державною програмою "єВідновлення" — понад 60 млн грн.

Міжнародне розслідування і співпраця з партнерами ЄС

Розслідування проводила спільна слідча група, до якої увійшли детективи НАБУ, прокурори САП, а також представники правоохоронних органів Франції та Естонії.

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався.

У вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Проте у розшукових списках МВС Максима Степанова наразі немає.

Правоохоронці з’ясували, що у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію.

Після того він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

У НАБУ уточнювали, що ця схема діяла упродовж 2013-2016 років. Відомо, що у 2011-2016 роках ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов. Із січня 2017 року по квітень 2019 року він очолював Одеську ОДА, а з березня 2020 року по травень 2021 року був міністром охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля.