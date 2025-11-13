РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11821 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 402 5

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 155 360 человек (+1 180 за сутки), 11 344 танка, 34 388 артсистем, 23 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 155 360 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

  • личного состава – около 1 155 360 (+1 180) человек
  • танков – 11 344 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 567 (+11) ед.
  • артиллерийских систем – 34 388 (+9) ед.
  • РСЗО – 1 540 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 242 (+2) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141) ед.
  • крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 211 (+88) ед.
  • специальная техника – 3 996 (+2) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты несут значительные потери, продвигаясь на руинах Волчанска, - Трегубов

Инфографика

Оккупанты в Луганской области размещают агитацию в армию РФ в платежках за коммунальные услуги

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти начали размещать агитационные материалы с призывами вступать в ряды Вооруженных сил России прямо в квитанциях за коммунальные услуги.

Такая форма пропаганды свидетельствует об отчаянных попытках оккупационной администрации выполнить мобилизационный план, поставленный Москвой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны подожгли логистический НРК оккупантов в районе Покровска. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (7222) ликвидация (4152) танк (2339) уничтожение (8410) РСЗО (225)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
13.11.2025 07:24 Ответить
Москва буде знищена 💣💣💣
показать весь комментарий
13.11.2025 07:36 Ответить
ага, із Швейцарії будеш знищувати. от якби ти це написав не із Швейцарії, а, скажімо, з околиць Покровська, то тоді так - ціна твоїм словам була би вагома. )
показать весь комментарий
13.11.2025 08:04 Ответить
Я в Україні. Але і в Швейцарії можна наносити шкоду московії. Чого збудився? Москалів жалко? Терпи 😁
показать весь комментарий
13.11.2025 08:12 Ответить
та ніт, зовсім не жалко.
показать весь комментарий
13.11.2025 08:15 Ответить
 
 