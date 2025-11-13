Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 155 360 человек (+1 180 за сутки), 11 344 танка, 34 388 артсистем, 23 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 155 360 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
- личного состава – около 1 155 360 (+1 180) человек
- танков – 11 344 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 567 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 34 388 (+9) ед.
- РСЗО – 1 540 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 242 (+2) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141) ед.
- крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 211 (+88) ед.
- специальная техника – 3 996 (+2) ед.
Оккупанты в Луганской области размещают агитацию в армию РФ в платежках за коммунальные услуги
На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти начали размещать агитационные материалы с призывами вступать в ряды Вооруженных сил России прямо в квитанциях за коммунальные услуги.
Такая форма пропаганды свидетельствует об отчаянных попытках оккупационной администрации выполнить мобилизационный план, поставленный Москвой.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий13.11.2025 07:24 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий13.11.2025 07:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Rino Rino
показать весь комментарий13.11.2025 08:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий13.11.2025 08:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Rino Rino
показать весь комментарий13.11.2025 08:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль