Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 155 360 человек (+1 180 за сутки), 11 344 танка, 34 388 артсистем, 23 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 155 360 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

личного состава – около 1 155 360 (+1 180) человек

танков – 11 344 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 567 (+11) ед.

артиллерийских систем – 34 388 (+9) ед.

РСЗО – 1 540 (+0) ед.

средства ПВО – 1 242 (+2) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141) ед.

крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 67 211 (+88) ед.

специальная техника – 3 996 (+2) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты несут значительные потери, продвигаясь на руинах Волчанска, - Трегубов

Оккупанты в Луганской области размещают агитацию в армию РФ в платежках за коммунальные услуги

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти начали размещать агитационные материалы с призывами вступать в ряды Вооруженных сил России прямо в квитанциях за коммунальные услуги.

Такая форма пропаганды свидетельствует об отчаянных попытках оккупационной администрации выполнить мобилизационный план, поставленный Москвой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны подожгли логистический НРК оккупантов в районе Покровска. ВИДЕО