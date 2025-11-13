Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 155 360 осіб (+1 180 за добу), 11 344 танки, 34 388 артсистем, 23 567 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 155 360 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб

танків – 11 344 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од.

артилерійських систем – 34 388 (+9) од.

РСЗВ – 1 540 (+0) од.

засоби ППО – 1 242 (+2) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од.

крилаті ракети – 3 926 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 (+88) од.

спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зазнають значних втрат, просуваючись на руїнах Вовчанська, - Трегубов

Окупанти на Луганщині розміщують агітацію до армії РФ у платіжках за комунальні послуги

На тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада почала розміщувати агітаційні матеріали із закликами вступати до лав Збройних сил Росії просто у квитанціях за комунальні послуги.

Така форма пропаганди свідчить про відчайдушні спроби окупаційної адміністрації виконати мобілізаційний план, поставлений Москвою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони підівали логістичний НРК окупантів в районі Покровська. ВIДЕО