УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12850 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 276 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 155 360 осіб (+1 180 за добу), 11 344 танки, 34 388 артсистем, 23 567 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 155 360 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

  • особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб
  • танків – 11 344 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од.
  • артилерійських систем – 34 388 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 540 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 242 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од.
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 (+88) од.
  • спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зазнають значних втрат, просуваючись на руїнах Вовчанська, - Трегубов

Інфографіка

Окупанти на Луганщині розміщують агітацію до армії РФ у платіжках за комунальні послуги

На тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада почала розміщувати агітаційні матеріали із закликами вступати до лав Збройних сил Росії просто у квитанціях за комунальні послуги.

Така форма пропаганди свідчить про відчайдушні спроби окупаційної адміністрації виконати мобілізаційний план, поставлений Москвою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони підівали логістичний НРК окупантів в районі Покровська. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8393) ліквідація (4768) танк (2185) знищення (10198) РСЗВ (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Минув 4285 день москальсько-української війни.
114! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня 13, арта та логістика по мінімуму, ППО та спецтехніка супер, аж по 2 одиниці.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 155 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.
показати весь коментар
13.11.2025 08:51 Відповісти
+19
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
13.11.2025 07:24 Відповісти
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
13.11.2025 08:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
13.11.2025 07:24 Відповісти
Москва буде знищена 💣💣💣
показати весь коментар
13.11.2025 07:36 Відповісти
ага, із Швейцарії будеш знищувати. от якби ти це написав не із Швейцарії, а, скажімо, з околиць Покровська, то тоді так - ціна твоїм словам була би вагома. )
показати весь коментар
13.11.2025 08:04 Відповісти
Я в Україні. Але і в Швейцарії можна наносити шкоду московії. Чого збудився? Москалів жалко? Терпи 😁
показати весь коментар
13.11.2025 08:12 Відповісти
та ніт, зовсім не жалко.
показати весь коментар
13.11.2025 08:15 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
13.11.2025 08:29 Відповісти
1180 свинорил в утиль, приємна цифра. Бажаю щоб ВСІ !
показати весь коментар
13.11.2025 08:30 Відповісти
Минув 4285 день москальсько-української війни.
114! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня 13, арта та логістика по мінімуму, ППО та спецтехніка супер, аж по 2 одиниці.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 155 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.
показати весь коментар
13.11.2025 08:51 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 08:52 Відповісти
недолго самара продержалась🤣
показати весь коментар
13.11.2025 08:55 Відповісти
 
 