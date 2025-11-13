Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 155 360 осіб (+1 180 за добу), 11 344 танки, 34 388 артсистем, 23 567 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 155 360 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
- особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб
- танків – 11 344 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од.
- артилерійських систем – 34 388 (+9) од.
- РСЗВ – 1 540 (+0) од.
- засоби ППО – 1 242 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 (+88) од.
- спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Окупанти на Луганщині розміщують агітацію до армії РФ у платіжках за комунальні послуги
На тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада почала розміщувати агітаційні матеріали із закликами вступати до лав Збройних сил Росії просто у квитанціях за комунальні послуги.
Така форма пропаганди свідчить про відчайдушні спроби окупаційної адміністрації виконати мобілізаційний план, поставлений Москвою.
114! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня 13, арта та логістика по мінімуму, ППО та спецтехніка супер, аж по 2 одиниці.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 155 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.