Новости Атака беспилотников на Николаев
537 0

Утренний удар по Николаеву: шестеро раненых, трое в тяжелом состоянии

Николаев подвергся удару дрона: пострадали шесть человек

Утром 13 ноября российские захватчики атаковали Николаев беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

На данный момент в результате атаки дрона-"шахеда" по Николаеву ранения получили шестеро человек, трое из них - в тяжелом состоянии.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

