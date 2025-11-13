Ранковий удар по Миколаєву: шестеро поранених, троє у важкому стані

Зранку 13 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Станом на зараз внаслідок атаки дрона-"шахеда" по Миколаєву поранення отримали шість осіб, троє з них - у важкому стані.

Наразі постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

