Ранковий удар по Миколаєву: шестеро поранених, троє у важкому стані
Зранку 13 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
Станом на зараз внаслідок атаки дрона-"шахеда" по Миколаєву поранення отримали шість осіб, троє з них - у важкому стані.
Наразі постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
