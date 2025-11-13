Россия выпустила 138 БПЛА и баллистическую ракету по Украине: ПВО обезвредила 102 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 ноября (с 19:00 12 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крыма, 138 ударными БПЛА.

Воздушные силы

Чем атаковал враг?

Пуски ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Какие ПВО применили

Воздушное нападение отражали:

авиация,

зенитные ракетные войска,

подразделения РЭБ,

подразделения беспилотных систем,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА на 10 локациях.