Россия выпустила 138 БПЛА и баллистическую ракету по Украине: ПВО обезвредила 102 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 13 ноября (с 19:00 12 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крыма, 138 ударными БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Пуски ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Какие ПВО применили
Воздушное нападение отражали:
- авиация,
- зенитные ракетные войска,
- подразделения РЭБ,
- подразделения беспилотных систем,
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Результат работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.
Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА на 10 локациях.
