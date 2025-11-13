РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12303 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
336 0

Россия выпустила 138 БПЛА и баллистическую ракету по Украине: ПВО обезвредила 102 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 ноября (с 19:00 12 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крыма, 138 ударными БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Чем атаковал враг?

Пуски ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина все хуже перехватывает российские "шахеды" и ракеты, - ABC News

Какие ПВО применили

Воздушное нападение отражали:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделения РЭБ,
  • подразделения беспилотных систем,
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Смотрите также: Дроны-перехватчики показывают хороший результат. Будем развивать технологию, - Зеленский. ВИДЕО

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

ппо

Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА на 10 локациях.

Автор: 

ПВО (3255) Воздушные силы (2785)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 