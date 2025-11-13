Росія випустила 138 БпЛА і балістичну ракету по Україні: ППО знешкодила 102 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Пуски ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Які ППО застосували

Повітряний напад відбивали

авіація,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ,

підрозділи безпілотних систем,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.