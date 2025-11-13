Росія випустила 138 БпЛА і балістичну ракету по Україні: ППО знешкодила 102 цілі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Пуски ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Які ППО застосували
Повітряний напад відбивали
- авіація,
- зенітні ракетні війська,
- підрозділи РЕБ,
- підрозділи безпілотних систем,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Результат роботи ППО
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.
Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.
