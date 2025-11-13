Угрозы РФ не должны помешать поддержке Украины, - министр Дании Лосе

Министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заявила, что гибридная война России стала новой нормой, но ЕС не должен отступать от поддержки Украины, несмотря на рост инцидентов с дронами.

По словам Лосе, ЕС сейчас находится в условиях гибридной войны с Россией, и каждое государство может оказаться под угрозой в любой момент. Она напомнила об инцидентах с беспилотниками в воздушном пространстве Дании.

"Если честно, я думаю, что это новая норма. Мы не должны позволять российской гибридной войне влиять на нас и заставлять отказываться от фактической поддержки Украины", - подчеркнула министр.

Рост количества инцидентов с дронами в Европе

В течение последних недель в ряде европейских стран зафиксировано увеличение случаев проникновения беспилотников в воздушное пространство. Европейские правительства рассматривают такие инциденты как элементы гибридного давления со стороны России.

Как ранее сообщалось, в Германии ежедневно фиксируется в среднем три случая появления беспилотников над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности и другими стратегическими зонами.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства. Были зафиксированы случаи нарушения воздушной границы Эстонии российскими вертолетами. Активность белорусских и российских беспилотников в воздушном пространстве Польши фиксировалась несколько раз в течение месяца. Также в сентябре были зафиксированы российские беспилотники в Румынии, Дании, Швеции, Финляндии и Нидерландах.

В октябре несколько государств сообщили о нарушении воздушного пространства или появлении дронов над стратегическими объектами:

По данным European Commission — дроны пролетели над инфраструктурой в Бельгии, Польше, Румынии, Дании, Германии.

Например, над одной из военных баз в Бельгии было замечено несколько дронов.

В Румынии в юго-восточном регионе обнаружили возможные обломки дрона после ударов по портам Украины — фрагменты найдены у границы.

В одном случае в Германии (аэропорт Мюнхен) приостановили операции из-за обнаружения беспилотников.

