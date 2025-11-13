Погрози РФ не мають завадити підтримці України, - міністерка Данії Лосе

Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе заявила, що гібридна війна Росії стала новою нормою, але ЄС не повинен відступати від підтримки України, попри зростання інцидентів із дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

За словами Лосе, ЄС нині перебуває в умовах гібридної війни з Росією, і кожна держава може опинитися під загрозою у будь-який момент. Вона нагадала про інциденти з безпілотниками у повітряному просторі Данії.

"Якщо чесно, я думаю, що це нова норма. Ми не повинні дозволяти російській гібридній війні впливати на нас і змушувати відмовлятися від фактичної підтримки України", - наголосила міністерка.

Зростання кількості інцидентів із дронами в Європі

Протягом останніх тижнів у низці європейських країн зафіксовано збільшення випадків проникнення безпілотників у повітряний простір. Європейські уряди розглядають такі інциденти як елементи гібридного тиску з боку Росії.

Як раніше повідомлялось, у Німеччині щодня фіксується в середньому три випадки появи безпілотників над військовими об’єктами, підприємствами оборонної промисловості та іншими стратегічними зонами.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору. Були зафіксовані випадки порушення повітряного кордону Естонії російськими вертольотами. Активність білоруських і російських безпілотників у повітряному просторі Польщі фіксувалась декілька разів протягом місяця. Також у вересні було зафіксовано російські безпілотники у Румунії, Данії, Швеції, Фінляндії та Нідерландів.

У жовтні кілька держав повідомили про порушення повітряного простору чи появу дронів над стратегічними об’єктами:

За даними European Commission — дрони пролетіли над інфраструктурою у Бельгії, Польщі, Румунії, Данії, Німеччині.

Наприклад, над одним із військових баз у Бельгії було помічено кілька дронів.

У Румунії в південно‑східному регіоні виявили можливі уламки дрона після ударів проти портів України - фрагменти знайдено при кордоні.

В одному випадку у Німеччині (аеропорт Мюнхен) призупинили операції через бачення безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупційний скандал не вплине на підтримку України з боку ЄС, - міністерка Данії Лосе