ЕС не будет привлекать Норвегию к схемам финансовой помощи Украине в 2026-2027 годах, - Столтенберг

Европейский Союз не планирует привлекать Норвегию или какие-либо другие государства вне ЕС к кредитным схемам для поддержки Украины в 2026-2027 годах.

Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Столтенберг подчеркнул, что во время встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом обсуждал поддержку Украины и сообщил о трехкратном увеличении военной помощи Норвегии в этом году, что было одобрено.

Еврокомиссар отметил, что ЕС не планирует обращаться к Норвегии с просьбой стать частью этой кредитной схемы.

Столтенберг добавил, что пока трудно определить детали будущей системы финансирования Украины, поскольку окончательное решение ЕС еще не принято, но позиция по привлечению третьих стран уже ясна.

"Но сообщение от еврокомиссара было таким, что ЕС не планирует приглашать страны, которые не являются членами Евросоюза, к участию в этой кредитной схеме", - подчеркнул Столтенберг.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

