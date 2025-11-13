ЄС не залучатиме Норвегію до схем фінансової допомоги Україні у 2026-2027 роках, - Столтенберг
Європейський Союз не планує долучати Норвегію або будь-які інші держави поза ЄС до кредитних схем для підтримки України у 2026-2027 роках.
Про це заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Столтенберг підкреслив, що під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом обговорював підтримку України та повідомив про утричі збільшену військову допомогу Норвегії цього року, що було схвально сприйнято.
Єврокомісар зазначив, що ЄС не планує звертатися до Норвегії із запитом стати частиною цієї кредитної схеми.
Столтенберг додав, що наразі важко визначити деталі майбутньої системи фінансування України, оскільки остаточне рішення ЄС ще не ухвалене, але позиція щодо залучення третіх країн вже ясна.
"Але повідомлення від єврокомісара було таким, що ЄС не планує запрошувати країни, які не є членами Євросоюзу, до участі в цій кредитній схемі", - наголосив Столтенберг.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
ну, вам наверное, виднее:
"Германия предоставила Украине общую сумму помощи около 40 млрд. евро, т.е. 10 млрд. евро в год. в 2026 помощь юудет увеличена до 11,5 млрд."
"в 2024 году Норвегия предоставила помощь Украине на сумму 1,2 млрд. евро, в 2025 общий годовой объем планируется в 5,9 млрд. евро"
