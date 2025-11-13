Верховный Суд определил случаи, когда суд обязан приостанавливать рассмотрение дел с участием военнослужащих
Большая Палата Верховного Суда определила случаи, когда суд обязан приостанавливать, а когда должен продолжать рассмотрение дел с участием военнослужащих.
Об этом сообщил судья ВС Олег Ткачук, информирует Цензор.НЕТ.
Большая Палата Верховного Суда 12 ноября 2025 года сделала вывод об обязанности суда приостанавливать производство по делам с участием военнослужащих.
Во время действия военного положения суды должны исходить из того, что:
- Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования автоматически считаются переведенными на военное положение.
- Надлежащим доказательством для приостановления производства являются документы, подтверждающие пребывание лица на военной службе - военный билет, приказ командира и т.д.
- Если военнослужащий не желает, чтобы производство по его делу приостанавливалось, и настаивает на его рассмотрении (лично или через представителя), суд должен учесть его волю и продолжить рассмотрение.
Отмечается, что это решение ВС направлено на обеспечение баланса между правом военнослужащего на участие в судебном процессе и особенностями прохождения им службы во время военного положения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вбив когось- і у військо.
Цікаво, як разом з ним будуть воювати інші військові?