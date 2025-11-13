РУС
Новости Верховный Суд решения относительно военнослужащих
Верховный Суд определил случаи, когда суд обязан приостанавливать рассмотрение дел с участием военнослужащих

Большая Палата Верховного Суда определила случаи, когда суд обязан приостанавливать, а когда должен продолжать рассмотрение дел с участием военнослужащих.

Об этом сообщил судья ВС Олег Ткачук, информирует Цензор.НЕТ.

Большая Палата Верховного Суда 12 ноября 2025 года сделала вывод об обязанности суда приостанавливать производство по делам с участием военнослужащих.

Во время действия военного положения суды должны исходить из того, что:

  • Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования автоматически считаются переведенными на военное положение.
  • Надлежащим доказательством для приостановления производства являются документы, подтверждающие пребывание лица на военной службе - военный билет, приказ командира и т.д.
  • Если военнослужащий не желает, чтобы производство по его делу приостанавливалось, и настаивает на его рассмотрении (лично или через представителя), суд должен учесть его волю и продолжить рассмотрение.

Отмечается, что это решение ВС направлено на обеспечение баланса между правом военнослужащего на участие в судебном процессе и особенностями прохождения им службы во время военного положения.

судья ВС Ткачук

Вітаю, в нас тепер є офіційна каста недоторканих яким дозволено все.
13.11.2025 17:06 Ответить
Ласкаво просимо до касти військових!
13.11.2025 17:22 Ответить
Ааааааааааа Чернишов знайшов свій військовий квиток, розвідником проходить службу....
13.11.2025 17:16 Ответить
Чи це не таке саме як в параші у орків?
Вбив когось- і у військо.
Цікаво, як разом з ним будуть воювати інші військові?
