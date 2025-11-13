Верховный Суд определил случаи, когда суд обязан приостанавливать рассмотрение дел с участием военнослужащих

Большая Палата Верховного Суда определила случаи, когда суд обязан приостанавливать, а когда должен продолжать рассмотрение дел с участием военнослужащих.

Об этом сообщил судья ВС Олег Ткачук

Большая Палата Верховного Суда 12 ноября 2025 года сделала вывод об обязанности суда приостанавливать производство по делам с участием военнослужащих.

Во время действия военного положения суды должны исходить из того, что:

Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования автоматически считаются переведенными на военное положение.

Надлежащим доказательством для приостановления производства являются документы, подтверждающие пребывание лица на военной службе - военный билет, приказ командира и т.д.

Если военнослужащий не желает, чтобы производство по его делу приостанавливалось, и настаивает на его рассмотрении (лично или через представителя), суд должен учесть его волю и продолжить рассмотрение.

Отмечается, что это решение ВС направлено на обеспечение баланса между правом военнослужащего на участие в судебном процессе и особенностями прохождения им службы во время военного положения.

