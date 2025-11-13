Верховний Суд визначив випадки, коли суд забов’язаний зупиняти розгляд справ за участю військовослужбовців

Велика Палата Верховного Суду визначила випадки, коли суд забов'язаний зупиняти, а коли повинен продовжувати розгляд справ за участю військовослужбовців.

Про це повідомив суддя ВС Олег Ткачук.

Велика Палата Верховного Суду 12 листопада 2025 року зробила висновок про обовʼязок суду зупиняти провадження у справах за участю військовослужбовців.

Під час дії воєнного стану суди мають виходити з того, що:

Збройні Сили України та інші військові формування автоматично вважаються переведеними на воєнний стан.

Належним доказом для зупинення провадження є документи, що підтверджують перебування особи на військовій службі — військовий квиток, наказ командира тощо.

Якщо військовослужбовець не бажає, щоб провадження у його справі зупиняли, і наполягає на її розгляді (особисто чи через представника), суд повинен врахувати його волю та продовжити розгляд.

Зазначається, що це рішення ВС спрямоване на забезпечення балансу між правом військовослужбовця на участь у судовому процесі та особливостями проходження ним служби під час воєнного стану.

