Верховний Суд визначив випадки, коли суд забов’язаний зупиняти розгляд справ за участю військовослужбовців
Велика Палата Верховного Суду визначила випадки, коли суд забов'язаний зупиняти, а коли повинен продовжувати розгляд справ за участю військовослужбовців.
Про це повідомив суддя ВС Олег Ткачук, інформує Цензор.НЕТ.
Велика Палата Верховного Суду 12 листопада 2025 року зробила висновок про обовʼязок суду зупиняти провадження у справах за участю військовослужбовців.
Під час дії воєнного стану суди мають виходити з того, що:
- Збройні Сили України та інші військові формування автоматично вважаються переведеними на воєнний стан.
- Належним доказом для зупинення провадження є документи, що підтверджують перебування особи на військовій службі — військовий квиток, наказ командира тощо.
- Якщо військовослужбовець не бажає, щоб провадження у його справі зупиняли, і наполягає на її розгляді (особисто чи через представника), суд повинен врахувати його волю та продовжити розгляд.
Зазначається, що це рішення ВС спрямоване на забезпечення балансу між правом військовослужбовця на участь у судовому процесі та особливостями проходження ним служби під час воєнного стану.
Вбив когось- і у військо.
Цікаво, як разом з ним будуть воювати інші військові?