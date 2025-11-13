Китай отверг обвинения G7: Не поставляем оружие России или Украине

Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта в Украине, а обвинения министров стран Группы G7 считает безосновательными.

Об этом заявил на брифинге спикер МИД Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Линь Цзянь подчеркнул, что это совместное заявление в очередной раз является "неправильной интерпретацией фактов, преднамеренным очернением Китая и грубым вмешательством во внутренние дела Китая".



"Китай всегда занимал четкую позицию по кризису в Украине (так Пекин называет войну России против Украины – ред.). Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Мы не принимаем перекладывание вины или безосновательные обвинения со стороны G7", – заявил на брифинге спикер МИД Китая.

По его словам, Китай твердо привержен мирному развитию и оборонной политике.

Ранее министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) в своем заявлении осудили предоставление России военной помощи Северной Кореей и Ираном, а также поставки Китаем вооружений и компонентов двойного назначения, "что решающим образом делает возможным ведение Россией войны".