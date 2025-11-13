РУС
Китай отверг обвинения G7: Не поставляем оружие России или Украине

лінь,цзянь

Китай никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта в Украине, а обвинения министров стран Группы G7 считает безосновательными.

Об этом заявил на брифинге спикер МИД Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Линь Цзянь подчеркнул, что это совместное заявление в очередной раз является "неправильной интерпретацией фактов, преднамеренным очернением Китая и грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

"Китай всегда занимал четкую позицию по кризису в Украине (так Пекин называет войну России против Украины – ред.). Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Мы не принимаем перекладывание вины или безосновательные обвинения со стороны G7", – заявил на брифинге спикер МИД Китая.

По его словам, Китай твердо привержен мирному развитию и оборонной политике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместное заявление G7: Путин должен заплатить самую высокую цену за войну

Ранее министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) в своем заявлении осудили предоставление России военной помощи Северной Кореей и Ираном, а также поставки Китаем вооружений и компонентов двойного назначения, "что решающим образом делает возможным ведение Россией войны".

Автор: 

G7 (901) Китай (3259) война в Украине (6837)
Китаєць завжди сидить на березі (вниз по течії річки) і чекає, який труп першим із його 2-х воюючих між собою ворогів пропливе річкою... А уже потім із вижившим і ослабленим ворогом буде думати що робити
13.11.2025 18:45 Ответить
Видите как удобно не иметь Северную Корею в своем составе! На Европу тоже Беларусь нападет а не Московщина
13.11.2025 18:49 Ответить
"На інші країни ми нападати не плануємо, ми і на Україну не нападали", - заявив Лавров. Китайсі мають хорошого вчителя
13.11.2025 18:49 Ответить
Так вони вам і зізналися.
Китайці далі будуть триндіти, про мир в Україні шляхом дипломатії, а паралельно заробляти на к@ц@пії.
Скоро в Китаю буде свій тіньовий флот🤭
13.11.2025 19:00 Ответить
Китайський уряд був та залишається лицемірними брехунами...
13.11.2025 19:00 Ответить
"Не постачаємо зброю Росії" - сказав комуняка з полібюро КПК і подумав - "Ми її просто продаємо"
