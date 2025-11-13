Китай відкинув звинувачення G7: Не постачаємо зброю Росії чи Україні

Китай ніколи не надавав летальних озброєнь жодній зі сторін конфлікту в Україні, а звинувачення міністрів країн Групи G7 вважає безпідставними.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Лінь Цзянь наголосив, що ця спільна заява вкотре є "неправильною інтерпретацією фактів, навмисним очорненням Китаю та грубим втручанням у внутрішні справи Китаю".



"Китай завжди займав чітку позицію щодо кризи в Україні (так Пекін називає війну Росії проти України – ред.). Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення. Ми не приймаємо перекладання провини або безпідставні звинувачення з боку G7", – заявив на брифінгу речник МЗС Китаю.

За його словами, Китай твердо відданий мирному розвитку та оборонній політиці.

Раніше міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) у своїй заяві засудили надання Росії військової допомоги Північною Кореєю й Іраном, а також постачання Китаєм озброєнь і компонентів подвійного призначення, "що вирішальним чином уможливлює ведення Росією війни".