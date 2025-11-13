УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10646 відвідувачів онлайн
Новини Китай відкинув звинувачення у підтримці війни Китай про війну в Україні
1 614 13

Китай відкинув звинувачення G7: Не постачаємо зброю Росії чи Україні

лінь,цзянь

Китай ніколи не надавав летальних озброєнь жодній зі сторін конфлікту в Україні, а звинувачення міністрів країн Групи G7 вважає безпідставними.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Лінь Цзянь наголосив, що ця спільна заява вкотре є "неправильною інтерпретацією фактів, навмисним очорненням Китаю та грубим втручанням у внутрішні справи Китаю".

"Китай завжди займав чітку позицію щодо кризи в Україні (так Пекін називає війну Росії проти України – ред.). Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення. Ми не приймаємо перекладання провини або безпідставні звинувачення з боку G7", – заявив на брифінгу речник МЗС Китаю.

За його словами, Китай твердо відданий мирному розвитку та оборонній політиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спільна заява G7: Путін має заплатити найвищу ціну за війну

Раніше міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) у своїй заяві засудили надання Росії військової допомоги Північною Кореєю й Іраном, а також постачання Китаєм озброєнь і компонентів подвійного призначення, "що вирішальним чином уможливлює ведення Росією війни".

Автор: 

G-7 G7 (1118) Китай (5263) війна в Україні (8392)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Китайський уряд був та залишається лицемірними брехунами...
показати весь коментар
13.11.2025 19:00 Відповісти
+3
Саме подла нация.
показати весь коментар
13.11.2025 20:01 Відповісти
+2
Так вони вам і зізналися.
Китайці далі будуть триндіти, про мир в Україні шляхом дипломатії, а паралельно заробляти на к@ц@пії.
Скоро в Китаю буде свій тіньовий флот🤭
показати весь коментар
13.11.2025 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китаєць завжди сидить на березі (вниз по течії річки) і чекає, який труп першим із його 2-х воюючих між собою ворогів пропливе річкою... А уже потім із вижившим і ослабленим ворогом буде думати що робити
показати весь коментар
13.11.2025 18:45 Відповісти
Видите как удобно не иметь Северную Корею в своем составе! На Европу тоже Беларусь нападет а не Московщина
показати весь коментар
13.11.2025 18:49 Відповісти
"На інші країни ми нападати не плануємо, ми і на Україну не нападали", - заявив Лавров. Китайсі мають хорошого вчителя
показати весь коментар
13.11.2025 18:49 Відповісти
Так вони вам і зізналися.
Китайці далі будуть триндіти, про мир в Україні шляхом дипломатії, а паралельно заробляти на к@ц@пії.
Скоро в Китаю буде свій тіньовий флот🤭
показати весь коментар
13.11.2025 19:00 Відповісти
Китайський уряд був та залишається лицемірними брехунами...
показати весь коментар
13.11.2025 19:00 Відповісти
"Не постачаємо зброю Росії" - сказав комуняка з полібюро КПК і подумав - "Ми її просто продаємо"
показати весь коментар
13.11.2025 19:09 Відповісти
Та ясно, позиція очікування і тим часом брати зі знижкою ресурси з болота, а ще поступово суміжні області підарасії заселяти. Ну чого б і ні, мокша сама створила прецедент.
показати весь коментар
13.11.2025 19:28 Відповісти
Саме подла нация.
показати весь коментар
13.11.2025 20:01 Відповісти
Після кацапів чи перед?
показати весь коментар
13.11.2025 23:07 Відповісти
китай ******
показати весь коментар
13.11.2025 20:05 Відповісти
Лаконично!
показати весь коментар
13.11.2025 21:30 Відповісти
Комунякам вірити - себе не поважати
показати весь коментар
13.11.2025 21:52 Відповісти
Понад 60% деталей для українських дронів надходять з Китаю. Це дуже важливий момент. Не варто вибірково ігнорувати той факт, що Україна придбала велику кількість дронів, вироблених у Китаї.
показати весь коментар
14.11.2025 07:25 Відповісти
 
 