В Германии состоятся переговоры министров обороны стран НАТО по безопасности Европы и ситуации в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу, 14 ноября, проведет в Берлине переговоры с представителями четырех стран НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ntv.

Отмечается, что в переговорах примут участие представители Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

По сообщению Министерства обороны Германии, темами обсуждения станут укрепление безопасности и обороны в Европе и ситуация в Украине.

Ожидается, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль также присоединится к дискуссии дистанционно.

Помощь Украине от Германии

Депутат Бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз Юрген Хардт заявил, что Германия должна планировать примерно €1 млрд ежемесячно на военную поддержку Украины.

Кроме того, Германия предоставляет дополнительные 40 млн евро на гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь украинцам пережить зиму на фоне российских атак на гражданское газо- и теплоснабжение.

