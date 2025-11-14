У Німеччині відбудуться переговори міністрів оборони країн НАТО щодо безпеки Європи та ситуації в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у п’ятницю, 14 листопада, проведе у Берліні переговори з представниками чотирьох країн НАТО.

Як інформує ntv.

Зазначається, що у переговорах візьмуть участь представники Франції, Британії, Італії та Польщі, а також висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

За повідомленням Міністерства оборони Німеччини, темами обговорення стануть зміцнення безпеки і оборони в Європі та ситуація в Україні.

Очікується, що міністр оборони України Денис Шмигаль також приєднається до дискусії дистанційно.

Допомога Україні від Німеччини

Депутат Бундестагу від правлячої партії Християнсько-демократичний союз Юрген Хардт заявив, що Німеччина має планувати приблизно €1 млрд щомісячно на військову підтримку України.

Крім того, Німеччина надає додаткові 40 млн євро на гуманітарну допомогу Україні, щоб допомогти українцям пережити зиму на тлі російських атак на цивільне газо- та теплопостачання.

