Зеленский подписал закон о выплате 50 000 гривен за рождение ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение выплат при рождении ребенка и вводящий новые виды государственной помощи для семей с детьми.
Об этом говорится в карточке законопроекта №13532 на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько будет получать семья
Новые размеры повышенных выплат начнут действовать с 1 января 2026 года.
Документ устанавливает размеры дородового и послеродового пособия:
- 7000 гривен — пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных людей.
- 50 000 гривен — единовременное пособие при рождении.
- "Пакет малыша" — единовременная натуральная помощь при рождении или в виде денежной компенсации по выбору родителей.
- 7000 гривен — пособие для ухода за ребенком до достижения им одного года. Может назначаться также на детей, которым на день вступления в силу закона не исполнилось одного года, то есть тех, кто родился в 2025 году.
- 8000 гривен — "єЯсла", пособие по уходу за ребенком в возрасте от 2 до 3 лет в случае трудоустройства (в режиме полного рабочего времени) матери или другого законного представителя, который фактически осуществлял уход за ребенком до 1 года.
- Также законопроект предусматривает применение повышательного коэффициента 1,5 для определения размера пособия по уходу за ребенком до одного года и пособия "єЯсла" для детей с инвалидностью.
- 8000 гривен — "єСадок", денежная выплата по уходу за ребенком за счет местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком в возрасте от 4 до 6 лет в случае отсутствия свободного места в коммунальных учреждениях дошкольного образования с 2028 года.
- 5000 гривен — "Пакет школьника", единовременная денежная помощь ученикам первых классов.
Что предшествовало
В начале ноября Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка.
