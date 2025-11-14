Зеленский подписал закон о выплате 50 000 гривен за рождение ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение выплат при рождении ребенка и вводящий новые виды государственной помощи для семей с детьми.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13532 на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько будет получать семья

Новые размеры повышенных выплат начнут действовать с 1 января 2026 года.

Документ устанавливает размеры дородового и послеродового пособия:

7000 гривен — пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных людей.

незастрахованных людей. 50 000 гривен — единовременное пособие при рождении.

"Пакет малыша" — единовременная натуральная помощь при рождении или в виде денежной компенсации по выбору родителей.

— единовременная натуральная помощь при рождении или в виде денежной компенсации по выбору родителей. 7000 гривен — пособие для ухода за ребенком до достижения им одного года. Может назначаться также на детей, которым на день вступления в силу закона не исполнилось одного года, то есть тех, кто родился в 2025 году.

до достижения им одного года. Может назначаться также на детей, которым на день вступления в силу закона не исполнилось одного года, то есть тех, кто родился в 2025 году. 8000 гривен — "єЯсла" , пособие по уходу за ребенком в возрасте от 2 до 3 лет в случае трудоустройства (в режиме полного рабочего времени) матери или другого законного представителя, который фактически осуществлял уход за ребенком до 1 года.

, пособие по уходу за ребенком в возрасте от 2 до 3 лет в случае трудоустройства (в режиме полного рабочего времени) матери или другого законного представителя, который фактически осуществлял уход за ребенком до 1 года. Также законопроект предусматривает применение повышательного коэффициента 1,5 для определения размера пособия по уходу за ребенком до одного года и пособия "єЯсла" для детей с инвалидностью.

для определения размера пособия по уходу за ребенком до одного года и пособия "єЯсла" для детей с инвалидностью. 8000 гривен — "єСадок" , денежная выплата по уходу за ребенком за счет местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком в возрасте от 4 до 6 лет в случае отсутствия свободного места в коммунальных учреждениях дошкольного образования с 2028 года.

, денежная выплата по уходу за ребенком за счет местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком в возрасте от 4 до 6 лет в случае отсутствия свободного места в коммунальных учреждениях дошкольного образования с 2028 года. 5000 гривен — "Пакет школьника", единовременная денежная помощь ученикам первых классов.

Что предшествовало

В начале ноября Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка.