Новости Выплаты за рождение ребенка
887 45

Зеленский подписал закон о выплате 50 000 гривен за рождение ребенка

В Украине повысили выплаты за рождение ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение выплат при рождении ребенка и вводящий новые виды государственной помощи для семей с детьми.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13532 на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько будет получать семья

Новые размеры повышенных выплат начнут действовать с 1 января 2026 года.

Документ устанавливает размеры дородового и послеродового пособия:

  • 7000 гривен — пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных людей.
  • 50 000 гривен — единовременное пособие при рождении.
  • "Пакет малыша" — единовременная натуральная помощь при рождении или в виде денежной компенсации по выбору родителей.
  • 7000 гривен — пособие для ухода за ребенком до достижения им одного года. Может назначаться также на детей, которым на день вступления в силу закона не исполнилось одного года, то есть тех, кто родился в 2025 году.
  • 8000 гривен — "єЯсла", пособие по уходу за ребенком в возрасте от 2 до 3 лет в случае трудоустройства (в режиме полного рабочего времени) матери или другого законного представителя, который фактически осуществлял уход за ребенком до 1 года.
  • Также законопроект предусматривает применение повышательного коэффициента 1,5 для определения размера пособия по уходу за ребенком до одного года и пособия "єЯсла" для детей с инвалидностью.
  • 8000 гривен — "єСадок", денежная выплата по уходу за ребенком за счет местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком в возрасте от 4 до 6 лет в случае отсутствия свободного места в коммунальных учреждениях дошкольного образования с 2028 года.
  • 5000 гривен — "Пакет школьника", единовременная денежная помощь ученикам первых классов.

Читайте также: "Тысячу Зеленского" профинансируют за счет соцзащиты детей и поддержки малообеспеченных, - СМИ

Что предшествовало

В начале ноября Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка.

Топ комментарии
+11
От шо "Міндічгейт" робить. Щоб забалакати і перевести стрілки, що хочеш пообіцяють.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:51 Ответить
+9
ІМПІЧМЕНТ
показать весь комментарий
14.11.2025 16:51 Ответить
+4
Йду реєструватися на сайті знайомств...
Якщо мене довго не буде - мене не забанили!
показать весь комментарий
14.11.2025 16:52 Ответить
Але ж є ризик - цей паскуда занадто брехливий!
показать весь комментарий
14.11.2025 17:26 Ответить
мені сусідка (холостячка) теж саме сказала...
показать весь комментарий
14.11.2025 17:27 Ответить
Розумна жінка, не упускайте її! 😀
показать весь комментарий
14.11.2025 17:28 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 17:29 Ответить
Ще бажано заборонити аборти, окрім випадків вагітності після зґвалтувань та коли є ознаки хвороб дитини.

Кожному опоненту - шуруйте дивитися, як відбувається ця процедура, і як по шматках дістають тіла дітей.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:52 Ответить
Угу, і ще вагітним школяркам виплачувати "підйомні". Щоб вже від кислобздійні нічим не відрізнятись.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:58 Ответить
Так, а в чому проблема? Нам треба більше 90 мільйонів населення, тут будь-які методи підходять, в тому числі використання біотехнологій та сурогатних жінок.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:00 Ответить
"Вам" - це кому?
показать весь комментарий
14.11.2025 17:09 Ответить
Українській нації треба, для виживання в таких обставинах.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:15 Ответить
Не Африка. Не буде такого, що б не наобіцяли. Хіба що наплодять бомжів і алкашні. які за гроші будуть родити, аби було за що бухати.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:18 Ответить
Це залежить від пропаганди та діяльності держави. Третій рейх без проблем вирішив цю проблему.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:20 Ответить
Вам треба, то йдіть і народжуйте. А народжувати в такий час, це майже самовбивство.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:20 Ответить
араби, африканці та азіати народжують в ще гірших умовах, і норм.

показать весь комментарий
14.11.2025 17:23 Ответить
Якщо їм норм, то їхні проблеми.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:26 Ответить
То їхня перевага, і вони швидко колонізують країни, де місцеві довбні не хочуть розмножуватися через ідіотські причини.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:31 Ответить
Причини досить вагомі. Якщо хтось вважає їх ідіотськими, то скоріш за все в нього інтелект на рівні тих же африканців та індусів, які живуть в лайні.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:50 Ответить
Ті самі африканці, азіати, індуси не мають цих "вагомих проблем", ані на батьківщині, ані в країнах, куди вони емігрували. Лише місцеві білі бовдури думку думають, як би менше дітей народити.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:54 Ответить
Угу. Білі бовдури, а африканці розумні. Це расизм, чувак.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:58 Ответить
Хочеш одну із причин? На білий розумнику, розкажи тут https://t.me/zvilneniaZSU як це важливо підтримувати демографію. Розкажи це людям, у яких діти з інвалідністю, а право на звільнення зі служби забрали. Але, залишили право на відстрочку.
показать весь комментарий
14.11.2025 18:13 Ответить
І через це українці вимирають з 91 року, зроз.
показать весь комментарий
14.11.2025 18:25 Ответить
Ну так и живут в говне. Вас их образ жизни и гигиена устраивает? Кошка, вон, тоже плодится, аж гай шумит, в уличных условиях, кто из котят выжил-тот молодец. Можно и таким образом жизнь устраивать.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:31 Ответить
Китай і Тайвань теж в лайні живуть? В третьому рейху народжуваність була більше 3 дітей в середньому, і це при тому, що рівень комфортності життя тоді був меншим.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:33 Ответить
По китайским провинциям покатайтесь, чего нового увидите. Да и по большим городам не всё так красиво. Опять же Украине до Китая и Тайваня как до Луны раком. А за 3-й рейх-так там гос.программа была, и правительство считало немецкую нацию уберменшами, и всё делалось на благо нации, а не как в Украине.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:45 Ответить
>А за 3-й рейх-так там гос.программа была, и правительство считало немецкую нацию уберменшами, и всё делалось на благо нации, а не как в Украине.

от я за те, щоб і у нас так все робилося
показать весь комментарий
14.11.2025 17:47 Ответить
Якщо заборонять аборти, то їх будуть робити нелегально. Тоді і дітей більше не народиться і безплідних жінок побільшає...
показать весь комментарий
14.11.2025 17:19 Ответить
Хай роблять нелегально, це буде дорого і ризиковано -> непопулярно.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:21 Ответить
В СРСР це було дорого, небезпечно, переслідувалось законои і ... популярно. В Польщі аборти заборонили - так польки з небажаною вагітністю їздять і інші країни аборти робити.
Для збільшення народжуваності треба створювати нормальні умови молодим сім'ям . В кімнаті гуртожитку або в однокімнатній квартирі трьох дітей мало хто захоче народжувати.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:27 Ответить
>В СРСР це було дорого, небезпечно, переслідувалось законои і ... популярно.

статистика є? певен майже на 100%, що абортів робили менше, ніж зараз.

>В Польщі аборти заборонили - так польки з небажаною вагітністю їздять і інші країни аборти робити.

наявність лазівок не є проблемою, головне - зменшити статистику. Заборона вбивств вводиться не з метою зробити вбивства абсолютно неможливими, а лише для того, щоб зменшити їх кількість.

>Для збільшення народжуваності треба створювати нормальні умови молодим сім'ям .

І це теж. Але в реальності, навіть в офігенних умовах заходу, білі дуже рідко народжують. Тож причина в іншому.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:30 Ответить
Кількість абортів по роках
2011 163,7
2014 109,4
2015 101,9
2019 74,6
2020 61,1
2021 55,2
2022 44,9
2023 45,1

1. Повна заборона дасть менше 45 тис народжень. Це погоди не зробить, але криміналізує цей сегмент.
2. за 10 років кількість абортів знизилась майже вчетверо. Це не підвищидо народжуваність.
3. На Заході догляд за дітьми дуже дорогий - няні, приватні школи, часто платна вища освіта... Це сильно впливає на рішення заводити дітей. Тим не менш, населення США росте досить непогано...
показать весь комментарий
14.11.2025 18:02 Ответить
+45 тис дітей кожен рік, це норм бонус до народжуваності
показать весь комментарий
14.11.2025 18:23 Ответить
В СРСР в кінці 1980х-1991 "на 100 рождений приходилось более 150 абортов"
показать весь комментарий
14.11.2025 18:08 Ответить
(зевая) сгусток материи не является живым организмом. Поэтому все разговоры про шматки будущих детей неуместны.
показать весь комментарий
14.11.2025 18:04 Ответить
от подивіться на поведінку видаленого ембріону, як він рухається, і тоді зрозумієте, що цей мем - фіговий, і не відповідає дійсності.
показать весь комментарий
14.11.2025 18:14 Ответить
Зараз усі баби з цензора побіжать народжувати. Добре хоч електику вимикати стали, народжуваність підвищиться.)
показать весь комментарий
14.11.2025 17:00 Ответить
((((( коментів стане менше....
показать весь комментарий
14.11.2025 17:19 Ответить
Всі дурепи вже вишикувались в чергу...
показать весь комментарий
14.11.2025 17:17 Ответить
Яка сім'я (крім цкунів, мусорів депутатів і іншого сміття яке не навчене воювати) в здоровому глузді буде робити дітей в країні коли йде війна? Ці 50к ні про що..
показать весь комментарий
14.11.2025 17:34 Ответить
Мені просто цікаво з яких запасів воно буде виплачувати оці гроші як і 1000 ? Це мабуть як би прийшов бармен в бар і сказав "всім пива за рахунок закладу"
показать весь комментарий
14.11.2025 17:36 Ответить
о, ленка клюнет и родит
показать весь комментарий
14.11.2025 17:36 Ответить
Аж на сльозу пробило, це ж такий турботливий про дітей. А хто захистить тих дітей, які кожного дня під ракетами, твій асфальт на 500 мільярдів?
показать весь комментарий
14.11.2025 17:41 Ответить
Ти краще скажи, де мільярди, які ти з Міндічем вкрав? А куди їх діти, ми і без тебе, чмирька, розберемось
показать весь комментарий
14.11.2025 18:06 Ответить
Тепер цигани неблагополучні родини азіати з паспортом україки інше прийшле будуть народжувати бо українці воюють або вже загинули чи тяжкопоранені їм зараз не до цього і друге діти за гроші народжують тільаи паразити що живуть на дитячі виплати і не працюють .Зробіть хоч як було хто працює до народження 2м і після 6м оплата по середньому а ледацюги хай презики купляють а не горіку і наркоту
показать весь комментарий
14.11.2025 18:24 Ответить
 
 