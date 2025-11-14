Зеленський підписав закон про виплату 50 000 гривень за народження дитини
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає збільшення виплат при народженні дитини та запроваджує нові види державної допомоги для сімей із дітьми.
Про це йдеться в картці законопроєкту №13532 на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки отримуватиме родина
Нові розміри підвищених виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року.
Документ установлює розміри допологової та післяпологової допомоги:
- 7000 гривень — допомога у зв’язку з вагітністю й пологами для незастрахованих людей.
- 50 000 гривень — одноразова допомога при народженні.
- "Пакунок малюка" — одноразова натуральна допомога при народженні або у виді грошової компенсації на вибір батьків.
- 7000 гривень — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені 2025 року.
- 8000 гривень — "єЯсла", допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі працевлаштування (у режимі повного робочого часу) матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року.
- Також законопроєкт передбачає застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги "єЯсла" для дітей з інвалідністю.
- 8000 гривень — "єСадок", грошова виплата по догляду за дитиною коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року.
- 5000 гривень — "Пакунок школяра", одноразова грошова допомога учням перших класів.
Що передувало
На початку листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який передбачає збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини.
Для збільшення народжуваності треба створювати нормальні умови молодим сім'ям . В кімнаті гуртожитку або в однокімнатній квартирі трьох дітей мало хто захоче народжувати.
статистика є? певен майже на 100%, що абортів робили менше, ніж зараз.
>В Польщі аборти заборонили - так польки з небажаною вагітністю їздять і інші країни аборти робити.
наявність лазівок не є проблемою, головне - зменшити статистику. Заборона вбивств вводиться не з метою зробити вбивства абсолютно неможливими, а лише для того, щоб зменшити їх кількість.
І це теж. Але в реальності, навіть в офігенних умовах заходу, білі дуже рідко народжують. Тож причина в іншому.
2011 163,7
2014 109,4
2015 101,9
2019 74,6
2020 61,1
2021 55,2
2022 44,9
2023 45,1
1. Повна заборона дасть менше 45 тис народжень. Це погоди не зробить, але криміналізує цей сегмент.
2. за 10 років кількість абортів знизилась майже вчетверо. Це не підвищидо народжуваність.
3. На Заході догляд за дітьми дуже дорогий - няні, приватні школи, часто платна вища освіта... Це сильно впливає на рішення заводити дітей. Тим не менш, населення США росте досить непогано...
В той же час, у нас тільки за півроку більше 200 тис. юнаків виїхало за кордон. Як Вам такий бонус?
Не пшик, з кримінальними абортами не проблема боротися в ********* світі.
Приблизно така ж "не проблема", як і боротьба з хабарництвом.
Ну і як, вона "досить легко подолана"?
- смерть мужа во время беременности;
- пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы;
- лишение прав материнства;
- многодетность (число детей свыше 5);
- развод во время беременности;
- беременность после изнасилования;
- инвалидность у ребенка.
