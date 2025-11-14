Зеленський підписав закон про виплату 50 000 гривень за народження дитини

В Україні підвищили виплати за народження дитини

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає збільшення виплат при народженні дитини та запроваджує нові види державної допомоги для сімей із дітьми.

Про це йдеться в картці законопроєкту №13532 на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки отримуватиме родина

Нові розміри підвищених виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Документ установлює розміри допологової та післяпологової допомоги:

  • 7000 гривень — допомога у зв’язку з вагітністю й пологами для незастрахованих людей.
  • 50 000 гривень — одноразова допомога при народженні.
  • "Пакунок малюка" — одноразова натуральна допомога при народженні або у виді грошової компенсації на вибір батьків.
  • 7000 гривень — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені 2025 року.
  • 8000 гривень — "єЯсла", допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі працевлаштування (у режимі повного робочого часу) матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року.
  • Також законопроєкт передбачає застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги "єЯсла" для дітей з інвалідністю.
  • 8000 гривень — "єСадок", грошова виплата по догляду за дитиною коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року.
  • 5000 гривень — "Пакунок школяра", одноразова грошова допомога учням перших класів.

Що передувало

На початку листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який передбачає збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини.

Топ коментарі
+14
От шо "Міндічгейт" робить. Щоб забалакати і перевести стрілки, що хочеш пообіцяють.
14.11.2025 16:51 Відповісти
+10
ІМПІЧМЕНТ
14.11.2025 16:51 Відповісти
+7
Угу, і ще вагітним школяркам виплачувати "підйомні". Щоб вже від кислобздійні нічим не відрізнятись.
14.11.2025 16:58 Відповісти
От шо "Міндічгейт" робить. Щоб забалакати і перевести стрілки, що хочеш пообіцяють.
ІМПІЧМЕНТ
Йду реєструватися на сайті знайомств...
Якщо мене довго не буде - мене не забанили!
14.11.2025 16:52 Відповісти
Але ж є ризик - цей паскуда занадто брехливий!
14.11.2025 17:26 Відповісти
мені сусідка (холостячка) теж саме сказала...
14.11.2025 17:27 Відповісти
Розумна жінка, не упускайте її! 😀
14.11.2025 17:28 Відповісти
Ти що стать міняєш всеодно нп вийде народить
Ще бажано заборонити аборти, окрім випадків вагітності після зґвалтувань та коли є ознаки хвороб дитини.

Кожному опоненту - шуруйте дивитися, як відбувається ця процедура, і як по шматках дістають тіла дітей.
Угу, і ще вагітним школяркам виплачувати "підйомні". Щоб вже від кислобздійні нічим не відрізнятись.
Так, а в чому проблема? Нам треба більше 90 мільйонів населення, тут будь-які методи підходять, в тому числі використання біотехнологій та сурогатних жінок.
"Вам" - це кому?
Українській нації треба, для виживання в таких обставинах.
Не Африка. Не буде такого, що б не наобіцяли. Хіба що наплодять бомжів і алкашні. які за гроші будуть родити, аби було за що бухати.
Це залежить від пропаганди та діяльності держави. Третій рейх без проблем вирішив цю проблему.
Ти за свій 3 рейх вже остогид згадай ще срср де комсомолок в обовязок було спарюватись з передовиками а якщо і це не допомогало з мавпами ти живеш в тиші в розкоші за кордоном то сиди і не п зди
я в Україні живу, раптово
Ти раптово ментально в совку. Помилився місцем і часом.
Цигани мігранти азіати бомжі п,яниці ледащо все ви вірно кажите і оцих треба буде утримувати воно нідня ніде не працювало а йому дай потім кидає як не батькам які будуть отримувати опікунство то в інтернат і оті хто верещіть за народжуваність приїзди в дніпро харків одесу суми чернігів чи дуже захочеш народжувать коли пі ри ******** лікарні діти в садочку у підвалі школа онлайн то ті з забугра все бачать знають їм не приліта і електрика і опалення в них є а тут лягаєш і не знаєш чи до ранку доживеш
Вам треба, то йдіть і народжуйте. А народжувати в такий час, це майже самовбивство.
араби, африканці та азіати народжують в ще гірших умовах, і норм.

Якщо їм норм, то їхні проблеми.
То їхня перевага, і вони швидко колонізують країни, де місцеві довбні не хочуть розмножуватися через ідіотські причини.
Причини досить вагомі. Якщо хтось вважає їх ідіотськими, то скоріш за все в нього інтелект на рівні тих же африканців та індусів, які живуть в лайні.
Ті самі африканці, азіати, індуси не мають цих "вагомих проблем", ані на батьківщині, ані в країнах, куди вони емігрували. Лише місцеві білі бовдури думку думають, як би менше дітей народити.
Угу. Білі бовдури, а африканці розумні. Це расизм, чувак.
Хочеш одну із причин? На білий розумнику, розкажи тут https://t.me/zvilneniaZSU як це важливо підтримувати демографію. Розкажи це людям, у яких діти з інвалідністю, а право на звільнення зі служби забрали. Але, залишили право на відстрочку.
І через це українці вимирають з 91 року, зроз.
То як, напишеш? Чи страшно?
Не користуюся тг. А чого мені боятися? Ну побугуртять, і нічого не станеться.
Ну раз так, то й свої проблеми вирішуй як хочеш. А мені начхати хто тут жити буде. Вкотре переконуюсь що всім ***** на проблеми дітей. Зате кричать що воюємо заради майбутнього дітей, і про демографію. Йдіть нах.
Опариші теж бистро розмножуються та наші воїни їм демографію портять і не рівняй українців ні з ким тим більше з країнами з світу
Ну так и живут в говне. Вас их образ жизни и гигиена устраивает? Кошка, вон, тоже плодится, аж гай шумит, в уличных условиях, кто из котят выжил-тот молодец. Можно и таким образом жизнь устраивать.
Китай і Тайвань теж в лайні живуть? В третьому рейху народжуваність була більше 3 дітей в середньому, і це при тому, що рівень комфортності життя тоді був меншим.
По китайским провинциям покатайтесь, чего нового увидите. Да и по большим городам не всё так красиво. Опять же Украине до Китая и Тайваня как до Луны раком. А за 3-й рейх-так там гос.программа была, и правительство считало немецкую нацию уберменшами, и всё делалось на благо нации, а не как в Украине.
>А за 3-й рейх-так там гос.программа была, и правительство считало немецкую нацию уберменшами, и всё делалось на благо нации, а не как в Украине.

от я за те, щоб і у нас так все робилося
Китай? Половина Китаю живе в Середньовіччі.
спірне питаня. Життя і репродуктивний вік не безмежні. Якщо війна триватиме 10 років, то за вашою філософією сотні тисяч залишаться бездітними, оскільки поставили життя на паузу. Так не можна
Так цей чувак бігає тут з коментарями про ядерку, чи хімічну зброю, а тут і про майже рабство для жінок (для чоловіків вже воно є). Нахріна таке життя для адекватної людини? Бурятами вже нікого не залякаєш, світ великий. Хочете нормальну країну в 21-му столітті, то поважайте права інших, а ні, то отримаєте рабство або громадянську війну.
Кому вам де ти живеш не сунь рила в чужий огород ти не потрібне ні вукраїні ніде інде перекотиполе без роду племені ні кола ні двора ні батьківщини ні прапора
Вивчи мову спочатку, а потім лізь.
А згвалтованим, за народження дитини, 100 000 !
Якщо заборонять аборти, то їх будуть робити нелегально. Тоді і дітей більше не народиться і безплідних жінок побільшає...
Хай роблять нелегально, це буде дорого і ризиковано -> непопулярно.
В СРСР це було дорого, небезпечно, переслідувалось законои і ... популярно. В Польщі аборти заборонили - так польки з небажаною вагітністю їздять і інші країни аборти робити.
Для збільшення народжуваності треба створювати нормальні умови молодим сім'ям . В кімнаті гуртожитку або в однокімнатній квартирі трьох дітей мало хто захоче народжувати.
>В СРСР це було дорого, небезпечно, переслідувалось законои і ... популярно.

статистика є? певен майже на 100%, що абортів робили менше, ніж зараз.

>В Польщі аборти заборонили - так польки з небажаною вагітністю їздять і інші країни аборти робити.

наявність лазівок не є проблемою, головне - зменшити статистику. Заборона вбивств вводиться не з метою зробити вбивства абсолютно неможливими, а лише для того, щоб зменшити їх кількість.

>Для збільшення народжуваності треба створювати нормальні умови молодим сім'ям .

І це теж. Але в реальності, навіть в офігенних умовах заходу, білі дуже рідко народжують. Тож причина в іншому.
Кількість абортів по роках
2011 163,7
2014 109,4
2015 101,9
2019 74,6
2020 61,1
2021 55,2
2022 44,9
2023 45,1

1. Повна заборона дасть менше 45 тис народжень. Це погоди не зробить, але криміналізує цей сегмент.
2. за 10 років кількість абортів знизилась майже вчетверо. Це не підвищидо народжуваність.
3. На Заході догляд за дітьми дуже дорогий - няні, приватні школи, часто платна вища освіта... Це сильно впливає на рішення заводити дітей. Тим не менш, населення США росте досить непогано...
+45 тис дітей кожен рік, це норм бонус до народжуваності
Вичтіть з них аборти з причини вроджених патологій та в рез. згвалтувань, а також тих, хто піде на кримінальний аборт. В результаті - пшик. І це ми ще не рахували кількість смертей та безпліддя у жінок в результаті кримінальних абортів.
В той же час, у нас тільки за півроку більше 200 тис. юнаків виїхало за кордон. Як Вам такий бонус?
>В результаті - пшик

Не пшик, з кримінальними абортами не проблема боротися в ********* світі.

>В той же час, у нас тільки за півроку більше 200 тис. юнаків виїхало за кордон. Як Вам такий бонус?

ну це "бонус-плюс" від зекоманди
"з кримінальними абортами не проблема боротися в ********* світі"
Приблизно така ж "не проблема", як і боротьба з хабарництвом.
В ********* світі дійсно менше проблем з корупцією, просто Україну цей тренд обходить стороною, бо вона всім потрібна. Але в теорії, можна успішно боротися і з корупцією, і з підпільними абортами.
Країна, в такому випадку, витратить на боротьбу з підпільними абортами більше коштів, ніж потрібно на створення умов для підвищення народжуваності на таку ж кількість.
Не факт. Досить легко можна знайти всіх, хто буде таким займатися, якщо буде автоматичний аналіз даних, стосовно мед. працівників з відповідною кваліфікацією.
Ну звісно. Досить давно є система декларування майна держслужбовців і її електронні бази даних. Є кілька структур з очешуїтельною зарплатнею її працівників, які борються з корупцією.
Ну і як, вона "досить легко подолана"?
В СРСР в кінці 1980х-1991 "на 100 рождений приходилось более 150 абортов"
погуглив, з 55 року аборти стали легальними в срср
Тільки далеко не всі одержували дозвіл. Кримінальні аборти процвітали до самого кінця совка.
Приказом Министерства здравоохранения СССР от 31.12.1987 № 1342 утверждена инструкция «О порядке разрешения операции искусственного прерывания беременности по немедицинским показаниям». В ней разрешено производить операцию искусственного прерывания беременности по следующим немедицинским показаниям при беременности не свыше 28 (!) недель:
- смерть мужа во время беременности;
- пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы;
- лишение прав материнства;
- многодетность (число детей свыше 5);
- развод во время беременности;
- беременность после изнасилования;
- инвалидность у ребенка.
(зевая) сгусток материи не является живым организмом. Поэтому все разговоры про шматки будущих детей неуместны.
от подивіться на поведінку видаленого ембріону, як він рухається, і тоді зрозумієте, що цей мем - фіговий, і не відповідає дійсності.
в сша була полеміка з цього питання. Вагітна мала викидень, як я памятаю на 4му місяці, і десь прикопала дитину не звернувшись за допомогою. Суд її виправдав, оскільки до якогось сроку ембірон не вважається плодом чи дитиною через відсутність свідомості. Щось таке
((((( коментів стане менше....
Всі дурепи вже вишикувались в чергу...
Яка сім'я (крім цкунів, мусорів депутатів і іншого сміття яке не навчене воювати) в здоровому глузді буде робити дітей в країні коли йде війна? Ці 50к ні про що..
Мені просто цікаво з яких запасів воно буде виплачувати оці гроші як і 1000 ? Це мабуть як би прийшов бармен в бар і сказав "всім пива за рахунок закладу"
о, ленка клюнет и родит
Аж на сльозу пробило, це ж такий турботливий про дітей. А хто захистить тих дітей, які кожного дня під ракетами, твій асфальт на 500 мільярдів?
Ти краще скажи, де мільярди, які ти з Міндічем вкрав? А куди їх діти, ми і без тебе, чмирька, розберемось
Тепер цигани неблагополучні родини азіати з паспортом україки інше прийшле будуть народжувати бо українці воюють або вже загинули чи тяжкопоранені їм зараз не до цього і друге діти за гроші народжують тільаи паразити що живуть на дитячі виплати і не працюють .Зробіть хоч як було хто працює до народження 2м і після 6м оплата по середньому а ледацюги хай презики купляють а не горіку і наркоту
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок продовжується.

А ще можна Європейськими грошима палити багаття і грітися біля нього.
Зараз такі часи, така епоха, народжувати дітей (та й взагалі мати гарні відносини) можуть дозволити собі лише дуже забезпечені люди. А декілька дітей взагалі лише богачі.
