Зеленський підписав закон про виплату 50 000 гривень за народження дитини

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає збільшення виплат при народженні дитини та запроваджує нові види державної допомоги для сімей із дітьми.

Про це йдеться в картці законопроєкту №13532 на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки отримуватиме родина

Нові розміри підвищених виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Документ установлює розміри допологової та післяпологової допомоги:

7000 гривень — допомога у зв’язку з вагітністю й пологами для незастрахованих людей.

для незастрахованих людей. 50 000 гривень — одноразова допомога при народженні.

"Пакунок малюка" — одноразова натуральна допомога при народженні або у виді грошової компенсації на вибір батьків.

— одноразова натуральна допомога при народженні або у виді грошової компенсації на вибір батьків. 7000 гривень — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені 2025 року.

до досягнення нею однорічного віку. Може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені 2025 року. 8000 гривень — "єЯсла" , допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі працевлаштування (у режимі повного робочого часу) матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року.

, допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі працевлаштування (у режимі повного робочого часу) матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року. Також законопроєкт передбачає застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги "єЯсла" для дітей з інвалідністю.

для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги "єЯсла" для дітей з інвалідністю. 8000 гривень — "єСадок" , грошова виплата по догляду за дитиною коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року.

, грошова виплата по догляду за дитиною коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року. 5000 гривень — "Пакунок школяра", одноразова грошова допомога учням перших класів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Тисячу Зеленського" профінансують за рахунок коштів для дітей та малозабезпечених: Свириденко підписала постанову

Що передувало

На початку листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який передбачає збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини.