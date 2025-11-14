Россияне атаковали "Кинжалами" Хмельницкую область, без пострадавших
Вечером 14 ноября Хмельницкая область оказалась под вражеской ракетной атакой.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки РФ
"Состоялась атака по территории нашей области. Работали силы и средства противовоздушной обороны.
Информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала", - добавил он.
Что предшествовало
- Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе для Хмельницкой области российских гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал" из-за взлета истребителя
МиГ-31К.
