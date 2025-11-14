РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8466 посетителей онлайн
Новости Атака на Хмельнитчину Обстрелы Хмельницкой области
872 4

Россияне атаковали "Кинжалами" Хмельницкую область, без пострадавших

Россияне атаковали ракетами Хмельницкую область

Вечером 14 ноября Хмельницкая область оказалась под вражеской ракетной атакой.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки РФ

"Состоялась атака по территории нашей области. Работали силы и средства противовоздушной обороны.

Информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки РФ на Хмельницкую область: погиб мужчина, есть пострадавшие. Разрушены дома. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

  • Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе для Хмельницкой области российских гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал" из-за взлета истребителя

    МиГ-31К

    .

Враг атаковал Хмельницкую область ракетами

Автор: 

обстрел (30485) Хмельницкая область (1024) война в Украине (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зачекайте!
вчора кинджали по сумам без наслідків. сьогодні по хмельниччині.
що таке коїться?
показать весь комментарий
14.11.2025 23:14 Ответить
Часи "кінджалів" минають..))
показать весь комментарий
14.11.2025 23:26 Ответить
Вони попадали самі у полі. Постраждала тільки суха трава.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:43 Ответить
Так, кинджали вже не ті.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:36 Ответить
 
 