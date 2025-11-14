Росіяни атакували "Кинджалами" Хмельниччину, без постраждалих
Увечері 14 листопада Хмельницька область опинилася під ворожою ракетною атакою.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки РФ
"Відбулась атака по території нашої області.Працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила", - додав він.
Що передувало
- Раніше в Повітряних силах попереджали про загрозу для Хмельниччини російських гіперзвукових балістичних ракет "Кинджал" через зліт винищувача
МіГ-31К.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вчора кинджали по сумам без наслідків. сьогодні по хмельниччині.
що таке коїться?