Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: загинув чоловік, є постраждалі. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Хмельниччина сьогодні вночі перебувала під російським обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Дунаєвецькій громаді, за попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд.

"Під час ліквідації пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу, госпіталізації вони не потребували", - йдеться у повідомленні.

Постраждалим надається психологічна допомога.