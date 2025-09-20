УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака на Хмельниччину
1 062 0

Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: загинув чоловік, є постраждалі. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Хмельниччина сьогодні вночі перебувала під російським обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Дунаєвецькій громаді, за попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд.

"Під час ліквідації пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу, госпіталізації вони не потребували", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Атака РФ на Хмельниччину: загинув чоловік, його особу встановлюють

Хмельниччина після обстрілу
Хмельниччина після обстрілу
Хмельниччина після обстрілу
Хмельниччина після обстрілу
Хмельниччина після обстрілу
Хмельниччина після обстрілу

Постраждалим надається психологічна допомога.

Автор: 

Хмельницька область (1020) Кам’янець-Подільський район (6) Дунаївці (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 