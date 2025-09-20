1 062 0
Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: загинув чоловік, є постраждалі. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Хмельниччина сьогодні вночі перебувала під російським обстрілом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у Дунаєвецькій громаді, за попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки та пошкоджено близько 20 житлових споруд.
"Під час ліквідації пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу, госпіталізації вони не потребували", - йдеться у повідомленні.
Постраждалим надається психологічна допомога.
