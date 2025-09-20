Последствия атаки РФ на Хмельнитчину: погиб мужчина, есть пострадавшие. Разрушены дома. ФОТОрепортаж

Хмельницкая область сегодня ночью находилась под российским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Дунаевецкой громаде, по предварительной информации, разрушены 2 дома и повреждены около 20 жилых сооружений.

"Во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Двое местных жителей обратились за медицинской помощью, в госпитализации они не нуждались", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается психологическая помощь.