Последствия атаки РФ на Хмельнитчину: погиб мужчина, есть пострадавшие. Разрушены дома. ФОТОрепортаж
Хмельницкая область сегодня ночью находилась под российским обстрелом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в Дунаевецкой громаде, по предварительной информации, разрушены 2 дома и повреждены около 20 жилых сооружений.
"Во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Двое местных жителей обратились за медицинской помощью, в госпитализации они не нуждались", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается психологическая помощь.
