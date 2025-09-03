Атака РФ на Хмельнитчину: погиб мужчина, его личность устанавливают

Фото: Хмельницький після обстрілу / ДСНС

К сожалению, в результате атаки РФ на Хмельнитчину погиб мужчина ориентировочно сорока лет.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Его личность устанавливается. Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака", - говорится в сообщении.

По результатам сегодняшней ночной атаки Силами нашей противовоздушной обороны было подтверждено сбитие двух ракет и трех вражеских дронов-"шахедов". Еще один дрон локально потерян.

Напомним, 3 сентября под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Воздушных сил, уничтожено 21 из 24 ракет, обезврежено 430 дронов.