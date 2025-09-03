Атака РФ на Хмельниччину: загинув чоловік, його особу встановлюють

Фото: Хмельницький після обстрілу / ДСНС

На жаль, внаслідок атаки РФ на Хмельниччину загинув чоловік орієнтовно сорока років.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Його особу встановлюють. Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку", - йдеться у повідомленні.

За наслідками сьогоднішньої нічної атаки Силами нашої протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет та трьох ворожих дронів-"шахедів". Ще один дрон локаційно втрачений.

Нагадаємо, 3 вересня під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

За даними Повітряних сил, знищено 21 із 24 ракет, знешкоджено 430 дронів.