Диалог Трампа с Путиным нужен для завершения войны, - Вэнс

Диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы завершить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Я слышал, как многие люди критикуют президента США за разговоры с Путиным. Не обязательно соглашаться с решением Путина осуществить вторжение в Украину, но если хочешь достичь мира, нужно быть сильным. Нужно также говорить с людьми и заниматься активной, агрессивной дипломатией", – сказал Вэнс.

Он добавил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредотачиваться на мире, но не позволять "журналистам решать, с кем вам можно разговаривать и как вам вести дипломатию".

Вэнс подчеркнул, что в сфере внешней политики за поколение в США не было президента, "который бы даже приблизился" к Трампу.

