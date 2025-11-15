РУС
Новости Переговоры Трампа и Путина
1 319 21

Диалог Трампа с Путиным нужен для завершения войны, - Вэнс

США и Украина: Венс о необходимости переговоров Трампа с Путиным

Диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы завершить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Я слышал, как многие люди критикуют президента США за разговоры с Путиным. Не обязательно соглашаться с решением Путина осуществить вторжение в Украину, но если хочешь достичь мира, нужно быть сильным. Нужно также говорить с людьми и заниматься активной, агрессивной дипломатией", – сказал Вэнс.

Он добавил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредотачиваться на мире, но не позволять "журналистам решать, с кем вам можно разговаривать и как вам вести дипломатию".

Вэнс подчеркнул, что в сфере внешней политики за поколение в США не было президента, "который бы даже приблизился" к Трампу.

путин владимир (32447) Трамп Дональд (7070) Джей Ди Вэнс (156)
Топ комментарии
+16
Виконуй будапештський меморандум і не кувікай, фарбований 😆
15.11.2025 08:35 Ответить
+9
А що - в Анкоріджі не "наговорилися"? Політична ситуація у світі, стала іншою? Чи щось у позиціях, обох "говорунів", змінилося?
15.11.2025 08:47 Ответить
+7
Трамп настільки тупа самовпевнена особа, що не розуміє - путлеру він *****!
15.11.2025 08:39 Ответить
Виконуй будапештський меморандум і не кувікай, фарбований 😆
15.11.2025 08:35 Ответить
Нам би дуже хотілося, щоб американці заступилися за Україну, бо як сьогодні виявилося - це єдина сила, якої боїться росія. Але навіщо Ви до США апелюєте ''Будапештським меморандумом''? Напишіть пункт меморандуму, який порушили чи не виконали США! Цей меморандум порушила тільки росія, а Україна його підготувала без механізму реагування до порушників.
15.11.2025 09:23 Ответить
Пункт 6. "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Украина будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, которая поставит под вопрос выполнение этих обязательств". Зеленський прямо казав, що коли він вимагав "консультацій" англосакси послили його нахер.
15.11.2025 09:35 Ответить
З оточенням із тупих, алчних, самозакоханих істот з нулювою повагою до власної історії, власного народу і власної країни взагалі, Трампу (на додачу до його нульвої імпатії до людей взагалі і розумовими обмеженнями) повезло так само як і нашому найвеличнішому лідОру **********, з тими самими трампоівськими вадами). Біда тай годі((((
15.11.2025 09:39 Ответить
Трамп настільки тупа самовпевнена особа, що не розуміє - путлеру він *****!
15.11.2025 08:39 Ответить
Діалогами путлєра не проб"єш
15.11.2025 08:46 Ответить
А що - в Анкоріджі не "наговорилися"? Політична ситуація у світі, стала іншою? Чи щось у позиціях, обох "говорунів", змінилося?
15.11.2025 08:47 Ответить
путіну дуже треба щоб трамп став співучасником знищення України. але тупість чи продажність і трампа і його мальчіков примушує робити вигляд що вони цього не розуміють
15.11.2025 08:51 Ответить
Але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією

Тобто давати задню - це і є ознака сили? Або проводити беззмістовні зустрічі, єдина мета яких полягає у хизуванні перед камерами?
15.11.2025 08:54 Ответить
15.11.2025 08:54 Ответить
Розстелити червону доріжку перед кремлівським маніяком та шизофреніком, нагнувши власних військових-оце сила. Ну прямо потужність 💪
15.11.2025 09:00 Ответить
***** і трамплу потрібна капітуляція України
15.11.2025 09:02 Ответить
О, ещё один дегенерат для завершения войны нужно передать Украине тысячи дальнобойных ракет и тогда война вполне возможно закончится даже раньше чем эти ракеты полетят на болота, но кретины типа Венса упорно не хотят этого понять...
15.11.2025 09:04 Ответить
Дядя джей ді, ти дурак?
15.11.2025 09:06 Ответить
краще було написати "раптово сказав венс"
15.11.2025 09:23 Ответить
Діалог Гітлера та Сталіна потрібен для завершення війни-Гебельс.
15.11.2025 09:25 Ответить
Не діалог, а кілька аперкотів потрібно, щоб той бульдог забрався на свої болота.
15.11.2025 09:27 Ответить
Путні обожнює пусте балабольство. Він реагує тількі тоді, коли отримає по писку. Ердоган конешна той ще поц, але як збив літачок, Путін реально його став поважати.
15.11.2025 09:37 Ответить
Московія та США не виконали свої обов'язки згідно з Будапештським меморандумом .
15.11.2025 09:47 Ответить
Ді джей вважає, шо "голуб миру" "краснов" ше не до осліплюючого блиску вилизав дупу пуйлові.
15.11.2025 09:50 Ответить
Венс наголосив, що у сфері зовнішньої політики за покоління у США не було (((подібного до "трамбона" президента,))) "який би (лицемірством і брехнею ) навіть наблизився" до Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3585186
15.11.2025 09:57 Ответить
 
 