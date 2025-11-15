Диалог Трампа с Путиным нужен для завершения войны, - Вэнс
Диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы завершить войну в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я слышал, как многие люди критикуют президента США за разговоры с Путиным. Не обязательно соглашаться с решением Путина осуществить вторжение в Украину, но если хочешь достичь мира, нужно быть сильным. Нужно также говорить с людьми и заниматься активной, агрессивной дипломатией", – сказал Вэнс.
Он добавил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредотачиваться на мире, но не позволять "журналистам решать, с кем вам можно разговаривать и как вам вести дипломатию".
Вэнс подчеркнул, что в сфере внешней политики за поколение в США не было президента, "который бы даже приблизился" к Трампу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто давати задню - це і є ознака сили? Або проводити беззмістовні зустрічі, єдина мета яких полягає у хизуванні перед камерами?