Діалог Трампа з Путіним потрібен для завершення війни, - Венс

Діалог між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб завершити війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю каналу Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Я чув, як багато людей критикують президента США за розмови з Путіним. Не обов’язково погоджуватися з рішенням Путіна здійснити вторгнення в Україну, але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією", – сказав Венс.

Він додав, що доктрина Трампа полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосереджуватися на мирі, але не дозволяти "журналістам вирішувати, з ким вам можна розмовляти і як вам вести дипломатію".

Венс наголосив, що у сфері зовнішньої політики за покоління у США не було президента, "який би навіть наблизився" до Трампа.

