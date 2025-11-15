Діалог Трампа з Путіним потрібен для завершення війни, - Венс
Діалог між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб завершити війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю каналу Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Я чув, як багато людей критикують президента США за розмови з Путіним. Не обов’язково погоджуватися з рішенням Путіна здійснити вторгнення в Україну, але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією", – сказав Венс.
Він додав, що доктрина Трампа полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосереджуватися на мирі, але не дозволяти "журналістам вирішувати, з ким вам можна розмовляти і як вам вести дипломатію".
Венс наголосив, що у сфері зовнішньої політики за покоління у США не було президента, "який би навіть наблизився" до Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому всю ядерну зброю до останнього снаряду, не кажучи про ракети передали росії, а винних шукають на Заході?
Будапештський меморандум то наше ганебне минуле. Чому після 2019 року нова, тільки вибрана влада знищила нашу оборону: розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря, відвела наші війська з укриттів в чисте поле і заморозила всі наші ракетні програми, а гроші закатали в асфальт? Допомогло? Що знову винні США, вони примушували нашу владу це робити? Чому зняли головкома Залежного і 16 генералів Генштабу, щоб не сильно били ''російських мальчіков в трусіках"?
США наполягали у 2021-2022 роках, щоб Україна рила окопи і приводила в належний стан свої війська, бо знали, що нападе росія. То послухався Зе США, чи продовжував витрачати гроші на асфальт і відводити армію та розміновувати наші мінні поля?
Тобто давати задню - це і є ознака сили? Або проводити беззмістовні зустрічі, єдина мета яких полягає у хизуванні перед камерами?
а вже такий дурний