Діалог Трампа з Путіним потрібен для завершення війни, - Венс

США і Україна: Венс про необхідність переговорів Трампа з Путіним

Діалог між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб завершити війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  інтерв'ю каналу Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Я чув, як багато людей критикують президента США за розмови з Путіним. Не обов’язково погоджуватися з рішенням Путіна здійснити вторгнення в Україну, але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією", – сказав Венс.

Він додав, що доктрина Трампа полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосереджуватися на мирі, але не дозволяти "журналістам вирішувати, з ким вам можна розмовляти і як вам вести дипломатію".

Венс наголосив, що у сфері зовнішньої політики за покоління у США не було президента, "який би навіть наблизився" до Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення бойових дій в інтересах України та РФ. Потрібні переговори, - Венс

путін володимир Трамп Дональд Джей Ді Венс
Топ коментарі
Виконуй будапештський меморандум і не кувікай, фарбований 😆
15.11.2025 08:35 Відповісти
Трамп настільки тупа самовпевнена особа, що не розуміє - путлеру він *****!
15.11.2025 08:39 Відповісти
А що - в Анкоріджі не "наговорилися"? Політична ситуація у світі, стала іншою? Чи щось у позиціях, обох "говорунів", змінилося?
15.11.2025 08:47 Відповісти
Нам би дуже хотілося, щоб американці заступилися за Україну, бо як сьогодні виявилося - це єдина сила, якої боїться росія. Але навіщо Ви до США апелюєте ''Будапештським меморандумом''? Напишіть пункт меморандуму, який порушили чи не виконали США! Цей меморандум порушила тільки росія, а Україна його підготувала без механізму реагування до порушників.
15.11.2025 09:23 Відповісти
Пункт 6. "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Украина будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, которая поставит под вопрос выполнение этих обязательств". Зеленський прямо казав, що коли він вимагав "консультацій" англосакси послили його нахер.
15.11.2025 09:35 Відповісти
Так США, Велика Британія відразу поставили це питання в ООН. Не пам'ятаєте, хто його заветував? До до чого тут англо- сакси? Консультації проходять постійно, а толку з цього? Де пункт в меморандумі, що в разі порушення якоюсь стороною меморандумах на її територію вводяться війська підписантів, вводиться ембарго і тому подібне?
15.11.2025 10:27 Відповісти
От саме за такі відповіді сша і будуть знищені під наші аплодисменти китаєм. Пиши ще!
15.11.2025 10:39 Відповісти
А що, краще брехати як Ви? Чому українська влада не записала до Будапештського меморандуму пункти, які б реально захистили Україну? Чому, хто їм заважав це зробити? Не зробили? То навіщо зараз переводити стрілки на США?
Чому всю ядерну зброю до останнього снаряду, не кажучи про ракети передали росії, а винних шукають на Заході?
Будапештський меморандум то наше ганебне минуле. Чому після 2019 року нова, тільки вибрана влада знищила нашу оборону: розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря, відвела наші війська з укриттів в чисте поле і заморозила всі наші ракетні програми, а гроші закатали в асфальт? Допомогло? Що знову винні США, вони примушували нашу владу це робити? Чому зняли головкома Залежного і 16 генералів Генштабу, щоб не сильно били ''російських мальчіков в трусіках"?
15.11.2025 11:30 Відповісти
Укр.влада у 1994 році була примушена сша підписати ту писульку. Ми не забудемо. Сша за це заплатить. Також ми не забудемо що сша визнало совок у 1933 році під час Голодомору.
15.11.2025 11:44 Відповісти
Шановний пане чи пані, не знаю, хто Ви там. Я раджу Вам спочатку вивчити тему, а потім щось коментувати і нав'язувати у суспільства ярлики на США. Дуже модно стало в Україні повертатися до ''меморандуму'' і щось коментувати, жодного разу його не читавши. Я США не захищаю, але має бути правда. Ще до підписання ''Будапешту'' Україна передала росії тисячі одиниць ядерної зброї - снаряди, бомби, торпеди та інше. Рішення про передачу прийнято на зустрічі лідерів СНД. Наскільки мені відомо, США не є членом СНД. Раджу прочитати документ, до якого приєдналася Україна, сама( не розповсюдження), що стосується ядерної зброї.
США наполягали у 2021-2022 роках, щоб Україна рила окопи і приводила в належний стан свої війська, бо знали, що нападе росія. То послухався Зе США, чи продовжував витрачати гроші на асфальт і відводити армію та розміновувати наші мінні поля?
15.11.2025 16:37 Відповісти
Да не проходять ніяких консультацій стосовно Будапешта. Повідом хоч про одну за останній час. Коли Зелман каже що його посилають нахер, це він не вигадує, на жаль. "Дух і буква закону" англійською буде "the spirit and the letter of the law", і кляті англосакси це знають. Знають, что просто як останні покидьки кинули нас. Просто як відібрати цукерку у малого дитяті. Хто це забуває, той просто дурень, якого кинуть знову, на гарантіях безпеки чин на ресурсах.
15.11.2025 12:01 Відповісти
Не англосакси а (((міндічі)))
15.11.2025 12:05 Відповісти
З оточенням із тупих, алчних, самозакоханих істот з нулювою повагою до власної історії, власного народу і власної країни взагалі, Трампу (на додачу до його нульвої імпатії до людей взагалі і розумовими обмеженнями) повезло так само як і нашому найвеличнішому лідОру **********, з тими самими трампоівськими вадами). Біда тай годі((((
15.11.2025 09:39 Відповісти
Іде "боротьба" між Венсом і Рубіо-. Хто очолить передвиборчу гонку.
15.11.2025 11:44 Відповісти
Ага... "Жабогадюкінг"... Протистояння "дебіла" з "ідіотом"...
15.11.2025 11:47 Відповісти
путіну дуже треба щоб трамп став співучасником знищення України. але тупість чи продажність і трампа і його мальчіков примушує робити вигляд що вони цього не розуміють
15.11.2025 08:51 Відповісти
Але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією

Тобто давати задню - це і є ознака сили? Або проводити беззмістовні зустрічі, єдина мета яких полягає у хизуванні перед камерами?
15.11.2025 08:54 Відповісти
15.11.2025 08:54 Відповісти
Розстелити червону доріжку перед кремлівським маніяком та шизофреніком, нагнувши власних військових-оце сила. Ну прямо потужність 💪
15.11.2025 09:00 Відповісти
***** і трамплу потрібна капітуляція України
15.11.2025 09:02 Відповісти
О, ещё один дегенерат для завершения войны нужно передать Украине тысячи дальнобойных ракет и тогда война вполне возможно закончится даже раньше чем эти ракеты полетят на болота, но кретины типа Венса упорно не хотят этого понять...
15.11.2025 09:04 Відповісти
Дядя джей ді, ти дурак?
15.11.2025 09:06 Відповісти
краще було написати "раптово сказав венс"
15.11.2025 09:23 Відповісти
Діалог Гітлера та Сталіна потрібен для завершення війни-Гебельс.
15.11.2025 09:25 Відповісти
Не діалог, а кілька аперкотів потрібно, щоб той бульдог забрався на свої болота.
15.11.2025 09:27 Відповісти
Путні обожнює пусте балабольство. Він реагує тількі тоді, коли отримає по писку. Ердоган конешна той ще поц, але як збив літачок, Путін реально його став поважати.
15.11.2025 09:37 Відповісти
Московія та США не виконали свої обов'язки згідно з Будапештським меморандумом .
15.11.2025 09:47 Відповісти
Ді джей вважає, шо "голуб миру" "краснов" ше не до осліплюючого блиску вилизав дупу пуйлові.
15.11.2025 09:50 Відповісти
Венс наголосив, що у сфері зовнішньої політики за покоління у США не було (((подібного до "трамбона" президента,))) "який би (лицемірством і брехнею ) навіть наблизився" до Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3585186
15.11.2025 09:57 Відповісти
Нова серія "Санта Барбола ", безкінченний серіал.
15.11.2025 10:04 Відповісти
Після сексу, як черговий раз путін трахне трампа, обов'язково треба пагаваріть.
15.11.2025 10:19 Відповісти
такий молодий
а вже такий дурний
15.11.2025 10:38 Відповісти
Діалог трампа і ху-ла перетворився в словесну діарею.
15.11.2025 10:41 Відповісти
венс нагадав про себе ...бо Рубіо небезпечно перетяг ковдру рейтінгу ,вес проліє ...
15.11.2025 11:11 Відповісти
 
 