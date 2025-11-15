Эстония предоставит Украине 3,5 миллиона евро на Starlink

Через ИТ-коалицию Эстония-Люксембург Эстония выделит 3,5 млн евро на поставку систем Starlink Украине и повышение ее ИТ-возможностей в военное время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

По словам министра обороны Ханно Певкура, Украина подтвердила, что ей нужна поддержка для поддержания связи Starlink, которая обеспечивает значительное тактическое преимущество на поле боя.

"Возможности Starlink особенно важны, учитывая стремление Украины значительно расширить свои подразделения беспилотников, которые нуждаются в высокоскоростном интернет-соединении", – сказал Певкур.

Он добавил, что Украина ежедневно борется за свободу всей Европы, включая Эстонию, и что помимо оружия, решающее значение имеет технологическая поддержка.

Помощь Украине от Эстонии

С начала полномасштабного вторжения Эстония оказала Украине всестороннюю поддержку в различных направлениях – военную и гуманитарную. По данным эстонского МИД, Эстония предоставила военную помощь Украине почти на 500 млн €. В пакеты помощи входили: ракеты Javelin, гаубицы, мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, коммуникационное оборудование, медицинские средства, защитное снаряжение (шлемы), сухпайки.

С 24 февраля 2022 года более 1500 украинских военных прошли обучение в Эстонии (базовая подготовка, артиллерия, снайперы, военная медицина, кибербезопасность и т. д.).

Также Эстония предоставила гуманитарную помощь на сумму около 25,75 млн евро. Помощь охватывала: переселенцев, наиболее пострадавшие регионы, разминирование, средства для восстановления энергетики, транспорт, медоборудование, генераторы, одежду, теплые вещи, а также денежные выплаты.

Кроме того, Эстония помогает Украине в других направлениях:

восстановление и развитие;

энергетическая поддержка;

политическая поддержка.

