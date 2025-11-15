Естонія надасть Україні 3,5 мільйона євро на Starlink

Через ІТ-коаліцію Естонія-Люксембург Естонія виділить 3,5 млн євро на постачання систем Starlink Україні та підвищення її ІТ-можливостей у воєнний час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR із посиланням на Міністерство оборони Естонії.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, Україна підтвердила, що їй потрібна підтримка для підтримки зв'язку Starlink, що забезпечує значну тактичну перевагу на полі бою.

"Можливості Starlink особливо важливі, враховуючи прагнення України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання", – сказав Певкур.

Він додав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і що окрім зброї, вирішальне значення має технологічна підтримка.

Допомога Україні від Естонії

З початку повномасштабного вторгення Естонія надала Україні всебічну підтримку в різних напрямках - військову та гуманітарну. За даними естонського МЗС, Естонія надала військову допомогу Україні майже на 500 млн €. У пакети допомоги входили: ракети Javelin, гаубиці, міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, комунікаційне обладнання, медичні засоби, захисне спорядження (шоломи), сухпайки.

З 24 лютого 2022 року понад 1 500 українських військових пройшли тренування в Естонії (базова підготовка, артилерія, снайпери, військова медицина, кібербезпека тощо).

Також Естонія надала гуманітарної допомоги на приблизно 25,75 млн €. Допомога охоплювала: переселенців, найбільш постраждалі регіони, розмінування, засоби для відновлення енергетики, транспорт, медобладнання, генератори, одяг, теплі речі, а також грошові виплати.

Крім того, Естонія допомогає Україні в інших напрямках:

відбудова та розвиток;

енергетична підтримка;

політична підтримка.

