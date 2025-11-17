Враг пытался продвинуться на Лиманском направлении. Силы обороны на Покровском остановили 75 штурмов россиян, - Генштаб

За прошедшие сутки враг совершил десятки штурмовых действий, артобстрелов и авиаударов. Украинские военные отразили атаки на ключевых направлениях востока страны. За сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4 122 обстрела, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 082 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Демурино, Лисове, Даниловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка, Белогорье, Тернуватое, Орехово Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил 11 управляемых авиабомб, осуществил 148 обстрелов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровий Яр, Дробышево, Ямполевка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставков.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часова Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шахово, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филия и в направлении Новоподгородное, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степовое, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода.

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 160 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 213 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 72 единицы автомобильной техники.