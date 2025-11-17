На Сумщине - более 100 обстрелов за сутки: повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 16 ноября до утра 17 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 100 обстрелов по 39 населенным пунктам в 18 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Ахтырском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Обстрелы и разрушения

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

Сумская

Садовская

Степановская

Николаевская сельская

Лебединская

Миропольская

Хотинская

Белопольская

Краснопольская

Есманьская

Шалыгинская

Середино-Будская

Зноб-Новгородская

Путивльская

Новослободская

Великописаревская

Боромлянская

Ахтырская.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА:

почти 20 ударов КАБ;

почти 20 ударов БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Лебединской громаде повреждено нежилое здание;

в Садовской громаде повреждено хозяйственное сооружение;

в Николаевской сельской громаде повреждены частные жилые дома;

в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Зноб-Новгородской громаде повреждены частные жилые дома, нежилые здания;

в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом, многоквартирный дом, автомобиль;

в Боромлянской громаде поврежден жилой дом, хозяйственные постройки.

В результате российских обстрелов территории области нет пострадавших среди мирных жителей.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 9 человек.

