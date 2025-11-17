На Сумщине - более 100 обстрелов за сутки: повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры
В течение суток, с утра 16 ноября до утра 17 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 100 обстрелов по 39 населенным пунктам в 18 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Ахтырском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Обстрелы и разрушения
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская
- Садовская
- Степановская
- Николаевская сельская
- Лебединская
- Миропольская
- Хотинская
- Белопольская
- Краснопольская
- Есманьская
- Шалыгинская
- Середино-Будская
- Зноб-Новгородская
- Путивльская
- Новослободская
- Великописаревская
- Боромлянская
- Ахтырская.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА:
- почти 20 ударов КАБ;
- почти 20 ударов БПЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Лебединской громаде повреждено нежилое здание;
- в Садовской громаде повреждено хозяйственное сооружение;
- в Николаевской сельской громаде повреждены частные жилые дома;
- в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждены частные жилые дома, нежилые здания;
- в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом, многоквартирный дом, автомобиль;
- в Боромлянской громаде поврежден жилой дом, хозяйственные постройки.
В результате российских обстрелов территории области нет пострадавших среди мирных жителей.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 9 человек.
