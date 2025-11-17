РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9718 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
67 0

На Сумщине - более 100 обстрелов за сутки: повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры

В Сумской области - более 100 обстрелов за сутки

В течение суток, с утра 16 ноября до утра 17 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 100 обстрелов по 39 населенным пунктам в 18 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Ахтырском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы и разрушения

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • Сумская
  • Садовская
  • Степановская
  • Николаевская сельская
  • Лебединская
  • Миропольская
  • Хотинская
  • Белопольская
  • Краснопольская
  • Есманьская
  • Шалыгинская
  • Середино-Будская
  • Зноб-Новгородская
  • Путивльская
  • Новослободская
  • Великописаревская
  • Боромлянская
  • Ахтырская.

Читайте: СБУ задержала шпионку ГРУ в Сумской области: устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА:

  • почти 20 ударов КАБ;
  • почти 20 ударов БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Лебединской громаде повреждено нежилое здание;
  • в Садовской громаде повреждено хозяйственное сооружение;
  • в Николаевской сельской громаде повреждены частные жилые дома;
  • в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Зноб-Новгородской громаде повреждены частные жилые дома, нежилые здания;
  • в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом, многоквартирный дом, автомобиль;
  • в Боромлянской громаде поврежден жилой дом, хозяйственные постройки.

В результате российских обстрелов территории области нет пострадавших среди мирных жителей.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 9 человек.

Читайте также: Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, еще один - ранен в результате вражеских обстрелов. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (21318) обстрел (30504) Сумская область (3843)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 