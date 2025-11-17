На Сумщині - понад 100 обстрілів за добу: пошкоджені будинки та об’єкти цивільної інфраструктури

Протягом доби, з ранку 16 листопада до ранку 17 листопада 2025 року, російські війська здійснили більше 100 обстрілів по 39 населених пунктах в 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли та руйнування

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Садівська

Степанівська

Миколаївська сільська

Лебединська

Миропільська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Путивльська

Новослобідська

Великописарівська

Боромлянська

Охтирська.

Читайте: СБУ затримала шпигунку ГРУ на Сумщині: встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА:

майже 20 ударів КАБ;

майже 20 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Лебединській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;

у Садівській громаді пошкоджено господарчу споруду;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки; у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль;

у Боромлянській громаді пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди.

Внаслідок російських обстрілів території області немає постраждалих серед мирних жителів.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

Також читайте: Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж