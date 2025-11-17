Новини Обстріли Сумщини
На Сумщині - понад 100 обстрілів за добу: пошкоджені будинки та об’єкти цивільної інфраструктури

Протягом доби, з ранку 16 листопада до ранку 17 листопада 2025 року, російські війська здійснили більше 100 обстрілів по 39 населених пунктах в 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Обстріли та руйнування

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Садівська
  • Степанівська
  • Миколаївська сільська
  • Лебединська
  • Миропільська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Великописарівська
  • Боромлянська
  • Охтирська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА:

  • майже 20 ударів КАБ;
  • майже 20 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Лебединській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
  • у Садівській громаді пошкоджено господарчу споруду;
    у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль;
  • у Боромлянській громаді пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди.

Внаслідок російських обстрілів території області немає постраждалих серед мирних жителів.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

