На Сумщині - понад 100 обстрілів за добу: пошкоджені будинки та об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом доби, з ранку 16 листопада до ранку 17 листопада 2025 року, російські війська здійснили більше 100 обстрілів по 39 населених пунктах в 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Обстріли та руйнування
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Садівська
- Степанівська
- Миколаївська сільська
- Лебединська
- Миропільська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Путивльська
- Новослобідська
- Великописарівська
- Боромлянська
- Охтирська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА:
- майже 20 ударів КАБ;
- майже 20 ударів БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Лебединській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
- у Садівській громаді пошкоджено господарчу споруду;
у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль;
- у Боромлянській громаді пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди.
Внаслідок російських обстрілів території області немає постраждалих серед мирних жителів.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.
