Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Слов'янську пошкоджено 2 будинки. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктуру, в Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 8 будинків. Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 64 людини, у тому числі 9 дітей.
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