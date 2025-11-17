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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено 2 будинки. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктуру, в Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків. Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 64 людини, у тому числі 9 дітей.

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донеччина
донеччина
донеччина

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армія рф (21181) обстріл (34320) Донецька область (11267)
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