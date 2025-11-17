Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, еще один - ранен в результате вражеских обстрелов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

В Славянске повреждены 2 дома. В Малотарановке Краматорской громады повреждены частные дома. В Дружковке повреждена инфраструктура, в Осиковом погиб человек. В Константиновке ранен человек.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов. Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 64 человека, в том числе 9 детей.

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