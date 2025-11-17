В Херсонской области в результате российских обстрелов один человек погиб и 11 ранены
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Комышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Берислав, Золотая Балка, Монастырское, Червоный Маяк, Дудчаны, Львово, Веселое, Казацкое и город Херсон.
Раненые и жертвы вражеских атак
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 получили ранения.
Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 2 частных дома. Также оккупанты испортили хозяйственную постройку, кареты скорой помощи, частный автомобиль и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль