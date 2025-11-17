На Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та 11 поранено

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Золота Балка, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Поранені та жертви ворожих атак

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчу споруду, карети швидкої допомоги, приватний автомобіль та газогін.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

