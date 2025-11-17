РУС
Кубилюс: Украинские военные могут усилить оборону ЕС после мира с РФ

Кубилюс: будущий мир Европы зависит от новой стратегии ЕС в отношении РФ

Украинские военные могут быть привлечены к обороне Евросоюза от российской угрозы, однако это станет возможным только после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Присутствие ВСУ в странах ЕС

"Было бы хорошо, если бы украинская армия, прошедшая боевой опыт, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона - начиная с Балтийского региона и в Литве, рядом с немецкой бригадой и батальонами США, которые ротируются", - отметил он.

Кубилюс подчеркнул, что потенциальное развертывание украинских военных не изменит планов Германии по отправке танковой бригады в Литву, а также не повлияет на присутствие США в регионе или действие статьи 5 НАТО. По его словам, страны ЕС нуждаются в дополнительных инициативах для усиления собственной обороноспособности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии, - Кубилюс

"Мы, литовцы, извлекли из нашей истории урок, что лучше иметь несколько гарантий своей безопасности", - добавил он, подчеркнув необходимость европейских механизмов безопасности.

Politico отмечает, что отправка украинских военных в страны ЕС пока является отдаленной перспективой из-за продолжающихся боевых действий в Украине и нежелания российского диктатора Владимира Путина идти на компромиссы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния начала переговоры с Украиной по оборонным проектам в рамках программы SAFE, - Кубилюс

Евросоюз (17825) Кубилюс Андрюс (85) война в Украине (6868)
ТА НЕ БУДЕ МИРУ!!!

Заколебали уже. Не дасть РФ нам ніколи миру - буде вічна така війна просто інтенсивність буде різна
17.11.2025 17:59
На заході друга реальність, вони вірять що ще трохи почекати і мир сам собою настане.
Дурнів не треба розчаровувати.
17.11.2025 18:07
Українські військові можуть посилити оборону ЄС після миру з РФ , якщо військові ЄС посилять оборону України до заключення миру з РФ...
17.11.2025 18:13
 
 