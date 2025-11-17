Кубилюс: Украинские военные могут усилить оборону ЕС после мира с РФ
Украинские военные могут быть привлечены к обороне Евросоюза от российской угрозы, однако это станет возможным только после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Присутствие ВСУ в странах ЕС
"Было бы хорошо, если бы украинская армия, прошедшая боевой опыт, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона - начиная с Балтийского региона и в Литве, рядом с немецкой бригадой и батальонами США, которые ротируются", - отметил он.
Кубилюс подчеркнул, что потенциальное развертывание украинских военных не изменит планов Германии по отправке танковой бригады в Литву, а также не повлияет на присутствие США в регионе или действие статьи 5 НАТО. По его словам, страны ЕС нуждаются в дополнительных инициативах для усиления собственной обороноспособности.
"Мы, литовцы, извлекли из нашей истории урок, что лучше иметь несколько гарантий своей безопасности", - добавил он, подчеркнув необходимость европейских механизмов безопасности.
Politico отмечает, что отправка украинских военных в страны ЕС пока является отдаленной перспективой из-за продолжающихся боевых действий в Украине и нежелания российского диктатора Владимира Путина идти на компромиссы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заколебали уже. Не дасть РФ нам ніколи миру - буде вічна така війна просто інтенсивність буде різна
Дурнів не треба розчаровувати.