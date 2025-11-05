Румыния начала переговоры с Украиной по оборонным проектам в рамках программы SAFE, - Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс назвал Румынию примером для других стран ЕС, поскольку она уже начала переговоры с Украиной о совместных оборонных проектах в рамках программы кредитования SAFE.

Об этом он заявил во время выступления перед послами НАТО на заседании Североатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кубилюс отметил, что Румыния "демонстрирует вдохновляющий пример", сотрудничая с Украиной для поддержки ее обороны и модернизации собственной оборонной промышленности. Он призвал другие страны ЕС присоединяться к таким инициативам, напомнив, что 13 государств уже выразили готовность использовать кредиты SAFE в поддержку Украины.

"Первая линия обороны"

Еврокомиссар также подчеркнул, что главная цель оборонной дорожной карты ЕС - помощь Украине, которую он назвал "первой линией обороны". По его словам, лозунг ЕС в этой сфере - "поддерживать оборону Украины и учиться у Украины".

Кубилюс добавил, что новые программы ЕС, в частности EDIP, открывают Украине доступ к 300 миллионам евро на интеграцию в европейскую оборонную промышленность. Также он упомянул об инициативе "Альянс дронов с Украиной", которая может обеспечить до двух миллиардов евро финансирования совместных проектов.

Что предшествовало?

Reuters писало, что Румыния планирует совместное с Украиной производство дронов в рамках оборонной программы ЕС.